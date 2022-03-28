Murat Parlak: Rakiplerimizi ezmeye devam edeceğiz!

Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kalan Belediye Derincespor’un başarılı teknik patronu Murat Parlak, “Çok pozisyon kaçırdık. Maçı ilk yarıda koparmamız lazımdı. Önemli 2 puan kaybettik” dedi. Genç çalıştırıcı Derince’ye gelen tüm takımların yatarak zaman geçirdiklerini ve bu şekilde de para kazandıklarını sözlerine ekledi.

BASİT GOLLER YEDİK

Üzüntü verici bir kayıp yaşadıklarının altını çizen Murat Parlak, 2-2 sona eren Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından şu şekilde konuştu: Maç boyunca çok sayıda pozisyon kaçırdık. İkinci yarı hiç beklemediğimiz bir anda penaltıyla beraberliği yakaladılar. Sonrasında yine golü bulduk. Ama iki dakika sonra bir daha gol yedik. O golleri yemememiz ve maçı çok daha erken koparmamız gerekiyordu. Kaçanlara üzülmemek elde değil. İlk yarı 2. golü atsak maç çok daha farklı yerlere gidecekti. Ciddi iki puan kaybettik. İnşallah play-off yolunda bu kaybettiğimiz iki puanı aramayız.

YATARAK PARA KAZANIYORLAR

Buraya gelen her takım yatıyor, oyunu soğutuyor, zaman geçiriyor. Puan için geldiler. Oyun içinde tempoyu çok fazla düşürüyorlar, yatarak para kazanıyorlar. Adamların tercihi bu. Rakip bunları yapabilir ama hakemin buna izin vermemesi gerekiyor. Maçta 5 dakika uzatma gösterildi ama oyun en az 15 dakika durdu. Futbol oynamak her zaman pirim vermiyor. Puan için gelmişler, bunu da aldılar. Tebrik ediyorum!

BÖYLE DE DEVAM EDECEĞİZ

Haftaya deplasmandaki maçı kazandığımız zaman bu maçı da telafi etmiş olacağız. Takım iyi durumda ve oyun odaklı. Evet biz iyi oynuyoruz ama golleri de atmamız gerekiyor. Atamayınca oyun havada kalıyor. Geçen hafta olduğu gibi Tepecik maçında da penaltı golü yedik. Karar doğruydu ilk yarı ve ikinci yarıda da bizim penaltılarımız vardı, vermedi. Derince, dışarıdan gelenler için çok kolay yer. Baskı yok, taraftar yok. Hakemler çok rahat ezebiliyorlar. Ancak biz oyun olarak rakiplerimizi eziyoruz, böyle de devam edecek.