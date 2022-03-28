Çayırova'da 2+1 144 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 1109 Ada, 9 Parsel, AKSE Mahalle/Köy, 4. Kat 8 nolu çatı arası piyesli daire vasıflı Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi Raporuna Göre:Kiymet takdirine esas olan taşınmaz, Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi,Kapı No: 116A adresinde bulunan Bodrum zemin Asma Katt 4 normal katlı binanın 4. Katındaki 8 nolu Çatı piyesli dairedir.
# Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.