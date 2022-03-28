Gölcük'te 3+1 88 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 196 Ada, 83 Parsel, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 4.Kat Bağ.Böl.No:9 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaza yakın konumda resmi daireler, okullar ve sağlık kuruluşları muhtelif ticari işletmeler bulunmaktadır. D130 Karayoluna yakın konumdadır.
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.