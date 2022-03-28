Gölcük'te 3+1 88 m² daire icradan satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 196 Ada, 83 Parsel, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, 4.Kat Bağ.Böl.No:9 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın Özellikleri: Taşınmaz yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaza yakın konumda resmi daireler, okullar ve sağlık kuruluşları muhtelif ticari işletmeler bulunmaktadır. D130 Karayoluna yakın konumdadır.

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