“Tahir Bey bize o zammı verecek, verdirmiyorlar”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Kadir Durmuş ev sahipliğinde bugün tekrar görev alan ve yeni seçilen oda başkanları KESOB’un binasında bir araya geldi. Kahvaltılı gerçekleştirilen programda oda başkanları kendilerini tanıttı. Ocak ayında başlayan odaların genel kurullarının ardından önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Gebze Berberler Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kuruluyla süreç sona erecek. Sürecin tamamlanmasının ardından Birliğin genel kurulu yapılacak.

“ESNAFIN HAMİSİ İLAN EDİYORUM”

KESOB Başkanı Kadir Durmuş yaptığı konuşmada, “Çok güzel bir kongre yaptık. Bir, iki odamız haricinde, ufak bir sürtüşme oldu esnaf ve sanatkarlar olarak kongrelerimizi bitirdik. Yeni seçilen, yeniden seçilen tüm oda başkanları ve yönetim kurullarını tebrik ediyorum; üstün başarılar diliyorum. Biz, büyük bir aileyiz. 51 odamız, 55 bine yakın esnaf ve sanatkarımız var. Asli görevimiz onlara hizmet etmek. Burada yönetimde bulunup bulunmaması önemli değil tüm arkadaşlarımla beraber yöneteceğiz; beraber hizmet edeceğiz esnafımıza. Çok güzel yerimiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a sizler adına teşekkür ediyorum; önünde eğiliyorum; kendisine esnafın hamisi ilan ediyorum” dedi.

“MAYIS’TA ÜST KONGREMİZİ YAPACAĞIZ”

“Ben buradaki sıkıntılarımızı Ankara’ya taşıyorum” diyen Durmuş, “Mayıs’ta üst kongremizi yapacağız. Başkanlarımızın her zaman esnaf ve sanatkarlar odaları yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum. Birlik olarak bazı sıkıntılarımız tabi ki var. Toplandıkça, konuştukça birbirimizle kaynaşırız. Özellikle 1 Ocak 2020’de bir genelge geldi birliğimize. Bu bize sıkıntı yarattı. Uzak ilçelerimizdeki esnaf ve sanatkârlarımız sıkıntı yaşadılar. Belediyelerimiz adres değişikliğinden dolayı vatandaşımız İzmit’e geldi, geri gitti eksik işlemden dolayı. Ben buradaki sıkıntılarımızı Ankara’ya taşıyorum. Bir önerim oldu Ankara’da. Gebze’deki esnafım adres değişikliği, kayıt silme ve taşıma için sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kamera ile çekerek her üyeyi kaydettirmeyi düşünüyoruz. Çayırova ve Gebze ilçelerimizde bu sıkıntılarımız var. Olmazsa başka bir çözüm bulunacak. Ne derdiniz varsa hep birlikte çözeceğiz; hep birlikte yöneteceğiz. Bütün odalarımızın sıkıntısı var. Pandemiden dolayı çok sıkıntı çektik. Ulaştırma sektöründe devamlı zam. Oradaki arkadaşımız ne yapsın? Servis araçları anlaşma yapmış okullarla, astarı yüzünü geçiyor. ” dedi.

“BU KENTE YAPACAĞIMIZ EN BÜYÜK HİZMET…”

Kocaeli Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek , “55 bin tane esnaf ve sanatkarımız var, bizlerin kendi arasında bir kart uygulamasıyla kendi aramızda uygun alışveriş yapacağımız bir döner sermaye oluşturursak hem esnaflarımız birbirinden daha uygun alışveriş yapar hem de merdiven altı esnaflar odalara üye olmak zorunda kalır” dedi. Başkan Durmuş, “Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun üretmiş olduğu kart çatısı altında toplanıyoruz. Ne kadar çok dağıtırsak o kadar güçlü oluruz. Kocaeli, sanayinin başkenti. Bu kentte yapacağımız en büyük hizmet yerinde, mesafe tanımaksızın esnaf, sanatkar kayıtlarını yapmak. Onu da inşallah yaparız” ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜKAKIN’A MI, KİME GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEKSEK GÖSTERELİM”

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Karadeniz, “Ulaşımla alakalı gerçekten sıkıntı var. Kocaeli Büyükşehir’e dilekçe verildi. Ankara zam yapmış. Halen Kocaeli Büyükşehir bekliyor. ‘Ak Parti belediyeleri ne yaptı’ diyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Tahir Büyükakın’a mı, kime gücümüzü gösterecek gösterelim. Versin artık ya. Enflasyon her ay değişiyor” dedi. Durmuş, “Bu çalışmalar yapılıyor. Özellikle ulaştırma sektöründe görev alan arkadaşlarımızla ne zaman nereye gitmek istiyorlarsa randevu alıp gideriz. Taksicilerde de sıkıntı vardı; bir nebze giderildi ama tam değil. Şoförler odasının hepsi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntılar yakıtın aşırı yükselmesinden dolayı. 18 küsür lira iken verilen zam eridi gitti. Komisyon üyelerini kuracağız; birlikte gideceğiz” şeklinde konuştu.

“TAHİR BEY VERECEK, VERDİRMİYORLAR”

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, “Tahir Bey bize o zammı verecek, verdirmiyorlar. Maliyetlerin ne olduğunu anlamak için yüksek matematikçi olmaya gerek yok. Belki de taşımacılık konusunda bu ilde benden yaşlı kimse kalmamıştır. Mazotun ilk defa benzini geçtiğini gördüm. Tahir Başkan sağ olsun, veremiyor, verdirilmiyor. Bunu bilin” dedi. Kocaeli Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Toplu taşımada 2 bin 200 tane esnaf var. Zamdan önce bir litre mazotu iki bilet parasıyla alıyorduk. Şimdi 5 yolcu 1 litre mazot. Sıkıntının malumu başkan ama farklı algı yapılıyor. Sadece ulaşım sektörü değil diğer sektörlerle alakalı da sıkıntı var. Burada bir birlik, beraberlik yapmakta fayda var. Başkan, AK Partili kentlere bakarak dolmuş, taksi, otobüs tarifelerine bakarak hareket ediyor ama ortada bir gerçek var. Kimse görmezden gelemez. Tarihinde böyle bir olay yaşanmamış. 2021’de zam aldığımızdan bu zamana kadar mazota yüzde 300 zam gelmiş, bu korkunç bir rakam” dedi.

ODA BAŞKANLARI KATILDI

Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Abbas Törün

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük

Kocaeli Tuhafiyeciler Konfeksiyon İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Eken

Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt

Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Kumsar

Kocaeli Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı İrfan Calap

Kocaeli Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Kılıç

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Başkanı Kadir Durmuş

Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Sarı

Kocaeli Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt

Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer

Kocaeli Kasaplar ve Celepler, Besiciler, Tavukçular, Evcil Hayvan Bakımı Ticareti Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Şalgam

Kocaeli Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yavuz Doğar

Kocaeli Aşçı, Kebapçı, Köfteci ve Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhan Haftacı

Kocaeli Mobilyacılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Argun

Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Aysel

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya

Kocaeli Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı

Kocaeli Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek

Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu

Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir

Gebze Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Barış Beşiroğlu

Gebze Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Murat Ceyhan

Gebze Seyyar Esnaf ve Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız

Gebze Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Kaya

Gebze Lokantacılar ve Pastahaneciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Ziya Çalış

Gebze Bakkallar ve Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Secaattin Aydın

Darıca Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Aşkın Çolak

Darıca Motorlu Makine Araçları Sahip ve Şoförleri Esnaf Odası Başkanı Emin Serin

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Kocaman

Gölcük Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Meteer

Gölcük Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Faruk Hikmet Kesgin

Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Şahin Temel

Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Şenol

Kandıra Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Gödek

Karamürsel Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Aydın

Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Sevinç

Karamürsel Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Yasin Olgun

Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk

Körfez Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Karadeniz

Körfez Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Kerem Yavuz

Hereke Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdurrahman Yazıcı

Derince Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Bekir Sargın

Derince Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Tuncer

Derince Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selatin Gül

Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Osman Koçyiğit

Derince Özel Halk Otobüsü İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Burhan Soydaş

3 BAŞKAN KATILMADI

Gölcük Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mevlüt Gül, Kocaeli Madeni İşler Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay ve Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Hakan Zorlu ise toplantıya katılmadı.