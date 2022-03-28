Kocaelispor U-15’e çok yazık oldu! “1-3”

Kocaelispor Elit U-15 takımı sezonun ilk maçında Beşiktaş ile Vinsan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 3-1 kaybederken futbolu ile beğenildi. Kocaelispor maçın başında Furkan Budak ile net gol kaçırdı ancak Beşiktaş’ta forma giyen Furkan Çiftçi’nin golü ile geriye düştü ve devre 0-1 sona erdi.

FARKI 1’E İNDİRDİK, AMA?

Uğur Soykan’ın talebeleri ikinci yarıda öne geçmek için rakibine yüklenmek istese de Ahmet’in golüne engel olamadı. Ancak geri adım atmayan ekibimiz kazandığı penaltıda Mehmet ile farkı 1’e indirdi. Son bölümleri heyecan içinde geçen maçta Ahmet Sami ani atak sonrası kendisinin ikinci Beşiktaş’ın da üçüncü golünü atınca mücadele 3-1 sona erdi. Maçın ardından kaçan puan nedeni ile kendilerini saha ortasında yere bırakan Kocaelisporlu futbolcular ilk maçlarında diri bir görüntü verdi. Bizim çocuklar perşembe günü deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak.

KOCAELİSPOR U-15: 1

BEŞİKTAŞ U-15: 3

STAT: Vinsan

HAKEMLER: Harun Ödübek***, Anıl Yılmaz***, Kadir Açık***

KOCAELİSPOR U-15: Mehmet Efe**, Görkem**, Adem**, Egemen**, Cem** Timur**, Bilal** (Ahmet**), Mehmet***, Kerem** (Emirhan***), Yusuf**, Aras** Furkan*** (Ali**)

BEŞİKTAŞ U-15: Mehmet***, Necati*** (Yiğit**), Turgay Taha***, Kartal Kaan***, Yasin*** Furkan***, Ozan*** (Kartal**), Arda*** (Çınar**), Mustafa***, Devrim*** Ahmet*** (Kerem**)

GOLLER: Dk. 13 Furkan, Dk. 65 ve 75Ahmet, Dk. 70 (P) Mehmet (Kocaelispor)