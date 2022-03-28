İttifak’tan iki ses! Bakan anlamsız buldu, Sancaklı zam gelecek diyor!

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Teşkilatı ilçelerde yaptığı istişare toplantılarına devam ediyor. Son istişare toplantısı önceki gün Gölcük’te yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Bumin Bahadır Özarslan, MYK Üyeleri. Gökhan Türkeş Öngel ve Yavuz Tellioğlu, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve İl Başkanı Yunus Emre Kurt Gölcük Belediye Kongre Salonunda Genişletilmiş İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıya Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın sözleri damga vurdu. Konuşmasının büyük bir kısmında muhalefete yüklenen Sancaklı, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BAKAN ANLAMSIZ BULMUŞTU

Saffet Sancaklı, partililerine seslendiği konuşmasında Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam geleceğini açıkladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini ifade eden Sancaklı kesin ifadeler kullandı. Sancaklı’nın konuşması akıllara geçtiğimiz hafta zam tartışmaları ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sözlerini getirdi. Bilgin, zaten önemli bir artış yaptıklarını söyleyerek tartışmaları anlamsız bulduğunu ifade etmişti.

“ CHP’NİN KAZANDIĞI İLÇELERDEYİZ”

Kocaeli’de MHP tarihinin en yüksek oyunu alacalarını ifade eden Sancaklı, Genel Merkez’in saha çalışmalarına değindi. 148 milletvekilinin CHP’nin en çok oy aldığı ilçelerde olduğunu ifade eden Sancaklı bunun sebebini, “Orada CHP’nin kurmuş olduğu ittifak ile ilgili gerçekleri anlatmak için. Bizim kurduğumuz ittifakın gerçeklerini o ilde CHP’ye oy verenlere anlatıyoruz” şeklinde açıkladı.

“TEMMUZ AYINDA MAAŞLARA ZAM GELECEK”

Cumhur ittifakının zorunluğunu olduğunu gördüklerini belirten Sancaklı, “Biz İktidarın ortağı değil Cumhur ittifakının ortağıyız” dedi. Cumhur İttifakı’nın 5 senesini özetleyen Sancaklı daha sonra konuyu ekonomiye getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüklerini belirten Sancaklı, “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir” dedi.