Emekliler zor bir Ramazan’a hazırlanıyor

Geçtiğimiz gün Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu’nun toplantısının sonuç bildirgesini paylaşan Özata, emeklilerin haklarına iyileştirme istedi. Emeklilerin zor günler geçirdiğini belirten Özata, Dini Bayramlar Öncesi Emeklilere verilen ikramiyelerin arttırılması gerektiğini de belirterek bu miktarın minimum 2 bin 500 TL seviyesine yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

“YENİ BİR MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORLAR”

Emeklilerinin sorunlarının başında emekli aylığı hesaplamalarındaki kayıplar ve güven vermeyen TÜFE oranına göre emekli aylıklarına yapılan artışlar olduğunu belirten Özata, “Emeklinin harcamasını enflasyon hesaplaması gerçekçi bir şekilde dikkate almayan, TÜFE oranlarına göre yapılan zamlar, emekli aylıklarını küçülten bir etki yaptığından, TÜİK rakamları yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılmasını talep eden Başkanlar Kurulumuz; sosyal güvenlik sisteminin yeniden tartışılarak, eşitliği esas alan yeni bir mevzuat değişikliğine gidilmesini istemiştir” ifadelerini kullandı.

“EK ÖDEME ÖRANI YÜZDE 10’A YÜKSELTİLSİN”

Toplantı sonucuna göre emeklilerin taleplerini sıralayan Özata, talepleri şu şekilde açıkladı: “Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmalı: Asgari ücretten vergi alınmaması, çalışanların ücretlerinde önemli bir artış getirmiştir. Vergi, bir ülkenin en önemli aracı olduğundan, her kesimden adaletli bir vergi alınması, vergi politikalarının temel ilkesidir. Emeklilere ödenen vergi iadesi karşılığı yüzde 4-5 ek ödeme oranları günümüzde değerini yitirdiğinden, ek ödeme oranı yüzde 10’a yükseltilmeli; emeklilerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmamalıdır.

“SEYYANEN ZAM YAPILMALI, REFAHTAN PAY VERİLMELİ”

2000 Sonrası Emeklilerin İntibakı Yapılmalı. Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Gelecekte emekli olacakların aylıklarında kayıpların olmaması için güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında bütün dönemler için tek bir hesaplama yöntemi benimsenmelidir. Alt Sınır Emekli Aylığı Yeniden Belirlenmeli ve Asgari Ücretle Eşitlenmelidir: Emeklilerimizin önemli bir bölümünün aylıkları 2.500 liranın altında kaldığından, emekli aylıklarına “seyyanen zam” yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir. Katkı Payları Emeklilerden Alınmamalı: Çalıştıkları yıllarda yüksek oranda kesilen genel sağlık sigortası primleri, sağlık hakkını güvence altına almak adına ödenmiştir. Bu nedenle, hiçbir ad altında katkı payı alınmamalıdır.

“DİNİ BAYRAMLARDA EN AZ 2 BİN 500 OLMALI”

Emekli İkramiyeleri Arttırılmalı: Dini bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyesi en az aylık ödemesi olan 2.500 TL seviyesine yükseltilmelidir. Evi Olmayan Emeklilerimiz Konut Sahibi Olmalı: Türkiye Emekliler Derneği’nin altın projesi olan “evi olmayan emeklilerimizin uygun ödeme koşullarıyla TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olma” kapsamı genişletilmelidir. Yaşlı Bakım Modeli: Yaşlı Bakım Modeli, sosyal devlet anlayışı içinde yürürlüğe konulmalı, yaşlılarımıza yönelik Anayasamızın 10. Maddesiyle getirilen pozitif ayrımcılığa uyum yasaları çıkarılmalıdır.”