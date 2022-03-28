Büyükşehir’den ev ve süs hayvanı satışı yapanlara sertifikalı eğitim

SKocaeli Büyükşehir Belediyesinin Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Şube Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile iki günlük ‘Pet-Shop Sertifika Eğitimi’ verilecek. Eğitimde Kedi ve Köpeklerin Petshoplarda Geçici Barındırma Koşulları ile Koruyucu Hekimlik anlatılacak.

BAKIM VE SATIŞ KONULARI

Eğitimleri Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cihan verecek. Eğitimde Akvaryum Balıkları, Sürüngenler, Egzotik Kuşlar ve Memeli Hayvanların Bakım ve Barındırma Koşulları konuları yer alacak. Ayrıca Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgiler verilecek.

KURS İÇİN BAŞVURU

Ek iş yapmak isteyen ya da hobisini işe çevirmek isteyen vatandaşlar için de Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluşu, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği konuları hakkında da bilgiler verilecek. ‘Pet-Shop Sertifikası’ ev ve süs hayvanı satışı yapmak isteyen işletmeler için gerekli belge olarak geçiyor. Sivil Toplum Merkezinde 31 Mart-01 Nisan tarihlerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında eğitimi katılmak isteyen vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Çözüm Masasına, eğitime katılmak istediğine dair kısa bir dilekçe ile başvurması gerekiyor.