İzmit’te pedallar  Orman Haftası için çevrildi 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla etkinliklerine düzenli olarak devam ediyor. Her pazar günü bisiklet turlarıyla bisiklet severleri bir araya getiren İzmit Belediyesi bu kez etkinliği 21-26 Mart Orman Haftası için düzenledi.

Doğaseverlerin bisiklet turu ile hem spor yaptığı hem de farkındalık yarattığı etkinliğe katılım yoğun oldu.



HER HAFTA DEVAM EDİYOR

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her pazar düzenlenen bisiklet turlarına tam gaz devam ediyor. Bisiklet eğitimleri ve bisiklet turlarına katılmak isteyen vatandaşlar, 0532 735 71 66 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilir ve turlara ücretsiz olarak katılabilirler.