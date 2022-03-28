İzmit’te pedallar  Orman Haftası için çevrildi 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla etkinliklerine düzenli olarak devam ediyor. Her pazar günü bisiklet turlarıyla bisiklet severleri bir araya getiren İzmit Belediyesi bu kez etkinliği 21-26 Mart Orman Haftası için düzenledi.
Doğaseverlerin bisiklet turu ile hem spor yaptığı hem de farkındalık yarattığı etkinliğe katılım yoğun oldu.
HER HAFTA DEVAM EDİYOR
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her pazar düzenlenen bisiklet turlarına tam gaz devam ediyor. Bisiklet eğitimleri ve bisiklet turlarına katılmak isteyen vatandaşlar, 0532 735 71 66 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilir ve turlara ücretsiz olarak katılabilirler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.