15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zinnur Büyükgöz, salonu dolduran Gebzelilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Büyükgöz, "Türk sanat müziğinin çok güzel eserlerini dinleyeceğiz. Ben bir kez daha bu konserin yapılmasında emeği geçenlere, kursiyerlerimize ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu, salonu dolduran vatandaşlara konser verdi. Koronun solo ve koro performansı kulakların pasını sildi. Birçok eserde dinleyiciler koroya eşlik ederken, konser sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koro şefi Erbil Aydın’ı tebrik ederek çiçek takdim etti.
28 Mar 2022 - 13:39- Kültür-Sanat Güncelleme: 28 Mar 2022 - 13:40
GESMEK korosunun performansı kulakların pasını sildi
Gebze Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (GESMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, vatandaşlara konser verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.