GESMEK korosunun performansı kulakların pasını sildi

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zinnur Büyükgöz, salonu dolduran Gebzelilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Büyükgöz, "Türk sanat müziğinin çok güzel eserlerini dinleyeceğiz. Ben bir kez daha bu konserin yapılmasında emeği geçenlere, kursiyerlerimize ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından GESMEK Türk Sanat Müziği Korosu, salonu dolduran vatandaşlara konser verdi. Koronun solo ve koro performansı kulakların pasını sildi. Birçok eserde dinleyiciler koroya eşlik ederken, konser sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koro şefi Erbil Aydın’ı tebrik ederek çiçek takdim etti.