28 Mar 2022 - 13:40- Gündem G: 28 Mar 2022 - 13:44

Gümrük müşaviri hayatını kaybetti

Ford Otosan’da gümrük müşaviri olarak görev yapan 1 çocuk babası Barış Coşkun, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Gümrük müşaviri hayatını kaybetti mask

Kartepe Köseköy Mahallesi'nde ikamet eden Ford Otosan’da gümrük müşaviri olarak görev yapan 1 çocuk babası Barış Coşkun(47) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çevresinin sevilen isimlerinden olan Coşkun’un vefatı herkesi derinden üzdü. Barış Coşkun'un cenazesi öğle namazını müteakip Derince Çınarlı Camii'nden alınıp Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

28 Mar 2022 - 13:40 - Gündem

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