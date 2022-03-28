Gümrük müşaviri hayatını kaybetti

Kartepe Köseköy Mahallesi'nde ikamet eden Ford Otosan’da gümrük müşaviri olarak görev yapan 1 çocuk babası Barış Coşkun(47) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çevresinin sevilen isimlerinden olan Coşkun’un vefatı herkesi derinden üzdü. Barış Coşkun'un cenazesi öğle namazını müteakip Derince Çınarlı Camii'nden alınıp Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.