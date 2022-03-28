Gümrük müşaviri hayatını kaybetti

Kartepe Köseköy Mahallesi'nde ikamet eden Ford Otosan’da gümrük müşaviri olarak görev yapan 1 çocuk babası Barış Coşkun(47) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çevresinin sevilen isimlerinden olan Coşkun’un vefatı herkesi derinden üzdü. Barış Coşkun'un cenazesi öğle namazını müteakip Derince Çınarlı Camii'nden alınıp Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.