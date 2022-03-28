Koca haftalık vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Mart haftasında 100 binde Covid-19 vaka sayısı Kocaeli'de 241,07 oldu.