Harun Özgür Yıldızlı’nın acı kaybı

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’nın anneannesi Şadiye Başer (93) hayatını kaybetti. Başer’in cenazesi 29 Mart Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Başiskele Yeniköy Sepetlipınar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
“KIYMETLİM”
Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yıldızlı, “Kıymetlim, aile büyüğümüz anneannem Şadiye Başer'i ne yazık ki kaybettik. Cenazemiz 29 Mart Salı Günü öğle namazına müteakip Başiskele Yeniköy Sepetlipınar Cami'nden kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.