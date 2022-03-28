İzmit Belediyesi kütüphanesine gelen  ilk 150 kişiye ’Nutuk’ hediye edildi

İzmit Belediyesi, 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası’na özel; bugün İzmit Belediyesi Kütüphanesine gelen ilk 150 kişiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri ‘Nutuk’ hediye edildi. Güne güzel bir sürprizle başlayan ziyaretçiler bu anlamlı hediyeden dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.



DERİNCE’DEN ZİYARET

Kütüphaneler Haftası nedeniyle haftaya yoğun ilgiyle başlayan İzmit Belediyesi Kütüphanesi bugün Derince’den minik misafirlerini de ağırladı. Özel Bilgi Yuvası Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü’nün minikleri ve öğretmenleri İzmit Belediyesi Kütüphanesi’ni ziyaret ederek arşivi inceleme fırsatı buldu.