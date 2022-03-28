Sertifikalı Diyabet Hemşireliği Eğitim Programı Tamamlandı

28 Şubat- 25 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ve teorik bilgiler yanında pratik uygulamaları da içeren eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. İzmit Seka Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen programa Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcıları Dr. İnci Sobi ve Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, bazı kamu hastanelerinde görevli başhekimler, idareciler, hekimler ve sağlık personelleri katılım sağladı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Serap Akkaya Efe sağlık bakım hizmetlerinde kaliteyi yükseltme yolunun bu tarz eğitim programlarından geçtiğini vurgulayarak hemşirelik mesleğinin devamlı güncellenmesi gereken bir meslek grubu olduğunu söyledi. Efe’nin ardından konuşan Hastane Başhekimi Dr. Tunç ise böylesine önemli bir eğitimin İzmit Seka Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ise programda gerçekleştirdiği konuşmasında eğitim programlarının önemine dikkat çekti, önümüzdeki dönemde İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz programlara ağırlık verecekleri mesajını verdi. Programın gerçekleştirilme amacının hemşirelik mesleğinde profesyonelliğin arttırılması, kalite ve hizmet verimliliğinin yükseltilerek geliştirilmesini olduğunu kaydeden Pehlevan emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve protokol üyeleri tarafından başarılı olan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.