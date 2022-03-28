Lastik-İş Brisa, Pirelli ve Prometeon ile 6’ncı kez masaya oturacak

Lastik İş Sendikası’nın örgütlü olduğu, yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren Brisa, Pirelli, Prometeon yetkilileri yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Sendikanın otelinde gerçekleştirilen görüşmelerin 6’ncısı yine aynı yerde saat 14.00’te yapılacak.

“YÜZDE 27 VERDİLER”

Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, yaklaşık 2 buçuk saat süren beşinci görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ölüm yardımıyla ilgili 270 bin TL verdiklerini belirterek, “Toplamda 11 madde geçtik. Endüstri masaya iyi geldi. Parasal maddelerde yüzde 45 ile yüzde 75 oranında bir artış görünüyor. Sosyal yardımlar diye baktığımız zaman ortalama yüzde 60 görünüyor. Toplu iş sözleşmesinin üç yıl olmasını istemişlerdi ancak görüşmede iki yıl olarak toplu sözleşme maddesi geçmiş oldu. Özellikle, enflasyonla alakalı görüşmelerimizde enflasyonun yüzde 25.5 oranında 2,3 ve 4’üncü altı aylarda vermişlerdi şimdi yüzde 27’sini verdiler. İlk 6 ay yüzde 27 şeklinde, 2. 3. ve 4. aylarda enflasyon oranında artış verdiler” ifadelerinde bulunmuştu.

KONU DESTEK İŞÇİLERİ

Sarı yarın yapılacak görüşmenin destek işçileriyle ilgili olduğunu belirterek, “29’unda yapacağımız görüşmede de üretim işçisiyle ilgili yaptığımız görüşmeleri destekte çalışan arkadaşlarımız için yapacağız. Hem üretim hem de destek konusunda kafalar karışıyordu. Biraz daha net olsun diye görüşmeyi ayırmış olduk. Yüzde 27’de vermiş olsalar da bizim kafamızdaki rakam ölçüsü değildir ilk 6 ay için” şeklinde konuşmuştu.