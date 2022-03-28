28 Mar 2022 - 14:35- Gündem G: 28 Mar 2022 - 14:37

Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler

Büyükşehir Belediyesi, kanser haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendi

Kansere karşı farkındalık için pedal çevirdiler mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Akademi Üniversite Birimi, Kocaeli Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Bisiklet Kulüpleri ve Dernekleri iş birliğinde 1-7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası sebebiyle farkındalık etkinliği düzenledi. İlimizde doğa sporları ve bisiklet sporu gönüllüleri, Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilerle birlikte Kocaeli Kent Meydanı’nda başlayarak şehrimizin belirli güzergâhlarında 7 km’lik bir parkurda farkındalık amacıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

KANSERDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Kocaeli Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatları doğrultusunda gençlere yönelik farkındalık için önem taşıyan bu tarz sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve yenilerini ekleyeceklerini belirtti.

GENÇLERİN OLDUĞU YERDE

“Kanser İçin Sen De Pedal Çevir” sloganıyla kanser hastalığı ve kanser hastalığıyla mücadele eden hastalar konusunda Kocaeli'de yaşayan bireylere farkındalık kazandırmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirten Yıldırım, “Akademi Üniversite Birimimizle birlikte üniversite öğrenci kulüplerimizle bu alandayız. Gençlerin olduğu yerde şehrimiz hem dirençli oluyor, hem de daha neşeli oluyor. Geleceğe yönelik hayaller daha güzel oluyor. Gençlerle birlikte hep beraber bisikletlerimiz sürüp farkındalık oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

AMAÇ KANSERE DİKKAT ÇEKMEK

Hareketli yaşamı desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla Kent Meydanında buluştuklarını beliren Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri üyeleri kanserde erken tanının hayat kurtardığını, bu farkındalığı yaymaya hep beraber devam edeceklerini söyledi. Farkındalık için önem taşıyan bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde bir arada olacaklarını belirtti.

YOĞUN BİR KATILIM

Kocaeli Kent Meydanı’nda başlayan bisiklet turu yağmura rağmen yoğun bir katılımla başladı ve yine aynı yerde son buldu. Katılımcılar üzerinde programın sloganı olan tişörtler giydi ve hastalığı sebebiyle saçları dökülmüş bir insanı temsil etmek için ten rengi bone taktı.
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28 Mar 2022 - 14:35 - Gündem

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