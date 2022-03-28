Bilgi Köprüsü ve Bilnet Okulları Kocaeli’de eğitime yatırım devam ediyor

Bilnet okulları Kocaeli kampüsünün ev sahipliği yaptığı “Samsun Üniversitesi “önderliğinde 26-27 Mart tarihleri arasında Bilgi Köprüsü Anaokulları ve Bilnet Kocaeli öğretmen kadrosu ile çocuklar için felsefe eğitimini yüz yüze ve interaktif olarak tamamladık. P4C Eğitimi öncelikle çocukların düşüncelerini geliştirerek bağlantı kurma, varsayımsa düşünme ve mantık yürütmeyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Çocukların sosyal psikolojilerinin gelişmesi hedeflenirken yapılan çalışmalar ile empati kurmayı, farklı açıdan bakabilmeyi, fikirlerini rahatça ifade edebilmeyi ve dinlemenin önemini öğrenirler. Eğitimde amaçlanan temel hedef hazır bilgi sunmadan sorgulamaya, soruşturmaya ve eleştirel düşünmeye sevk eden atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Çocukların gelişiminde yenilikçi bir yapıda ilerleyen kurumlarımız yeni eğitim öğretim dönemimizde program içerisinde P4C Eğitimini entegre edeceklerdir.
Programın akademik ve deneysel sunumunu gerçekleştiren değerli eğitmenlerimiz Metin V. BAYRAK; Okan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev alırken felsefe alanında birçok yazı ve kitapları da bulunmaktadır. Elif ÇETİNKIRAN ise Kırklareli Üniversitende öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize e-devlet onaylı katılım belgesi düzenlenmiş olup eğitmenler tarafından program sonunda taktim edilmiştir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.