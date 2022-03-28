28 Mar 2022 - 14:37- Gündem G: 28 Mar 2022 - 14:41

Bilgi Köprüsü ve Bilnet Okulları Kocaeli’de eğitime yatırım devam ediyor

Eğitimde öncü kurumlarımız olan Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları ve Bilnet Okulları Kocaeli kampüsü eğitmenleri çocukların gelişimine katkı sağlamak adına yeni bir eğitim daha aldılar.

Bilgi Köprüsü ve Bilnet Okulları Kocaeli’de eğitime yatırım devam ediyor mask

Bilnet okulları Kocaeli kampüsünün ev sahipliği yaptığı “Samsun Üniversitesi “önderliğinde 26-27 Mart tarihleri arasında Bilgi Köprüsü Anaokulları ve Bilnet Kocaeli öğretmen kadrosu ile çocuklar için felsefe eğitimini yüz yüze ve interaktif olarak tamamladık.  P4C Eğitimi öncelikle çocukların düşüncelerini geliştirerek bağlantı kurma, varsayımsa düşünme ve mantık yürütmeyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Çocukların sosyal psikolojilerinin gelişmesi hedeflenirken yapılan çalışmalar ile empati kurmayı, farklı açıdan bakabilmeyi, fikirlerini rahatça ifade edebilmeyi ve dinlemenin önemini öğrenirler. Eğitimde amaçlanan temel hedef hazır bilgi sunmadan sorgulamaya, soruşturmaya ve eleştirel düşünmeye sevk eden atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Çocukların gelişiminde yenilikçi bir yapıda ilerleyen kurumlarımız yeni eğitim öğretim dönemimizde program içerisinde P4C Eğitimini entegre edeceklerdir.

Programın akademik ve deneysel sunumunu gerçekleştiren değerli eğitmenlerimiz Metin V. BAYRAK; Okan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev alırken felsefe alanında birçok yazı ve kitapları da bulunmaktadır. Elif ÇETİNKIRAN ise Kırklareli Üniversitende öğretim görevlisi olarak görev almaktadır. Eğitime katılan tüm öğretmenlerimize e-devlet onaylı katılım belgesi düzenlenmiş olup eğitmenler tarafından program sonunda taktim edilmiştir.

28 Mar 2022 - 14:37 - Gündem

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