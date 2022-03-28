Vatan Partisi Kocaeli, “Üretim Devrimi Kurultayı”nda

Vatan Partisi Kocaeli İl Örgütü, Tuzla'da düzenlenen “Üretim Devrimi Kurultayı”na katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İş İnsanı Ethem Sancak, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Özokutucu, Türkiye Liman, Dok ve Gemi Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı H. Necip Nalbantoğlu ve Emekli Deniz Kurmay Albay Halil Özsaraç'ın konuşmacı olduğu kurultay, yoğun bir katılımcı kitlesiyle ilgiyle izlendi. Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan, Başkan Vekili Salih Vedat Olguntürk, İl Sekreteri Sebahat Cicioğlu ile ilçe başkanlıklarından kurultaya katılan Vatan Partisi üyeleri toplantı sonrası Genel Başkanları Doğu Perinçek ile sohbet etti, kitap imzalatıp anı fotoğrafı çektirdiler.