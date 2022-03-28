Çınar Kadın Kooperatifi 2 yaşında

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, geçtiğimiz günlerde 2. Kuruluş yıl dönümünü Bahane Plus’ta gerçekleştirdiği Gala Gecesi etkinliğiyle kutladı.

“KATMA DEĞER OLUŞTURUYORSUNUZ”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek, “Kooperatifimiz belediye başkanımızın öncülüğünde 2020 Nisan ayında kuruldu. 7 kişiyle başlayan bu yolculuk bugün 50 arkadaşımızla beraber artarak devam ediyor. Hep söylediğimiz gibi kadın güçtür, kadın güçlü ise aile güçlüdür, ülke güçlüdür. Buradaki kadınlarımız el ele vererek hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkemize katma değer oluşturuyorlar” dedi.

YOĞUN KATILIM

Defile yapılan programında sonunda Prens Baha da sahne aldı. Gala Gecesine katılan kadınlar Prens Baha eşliğinde doyasıya eğlendiler. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu, Seyhan Özcan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya kentimizde faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. 50 ortakla faaliyetlerini sürdüren Çınar Kadın Kooperatifi birçok farklı projede yer alıyor. Ayrıca kadınlara evlerde yapabileceği iş imkânları sunarak aile ekonomilerine katkı sunmalarına vesile oluyor.