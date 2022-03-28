28 Mar 2022 - 17:29- Gündem G: 28 Mar 2022 - 17:31

Hasan Demirel'in acı kaybı

İzmit'e hamburgeri getiren ve bu işi 30 yıldır yapan Hasan Demirel babası Rafet Demirel'i kaybetti
Hasan Demirel'in acı kaybı mask

İzmit'e ilk hamburgeri getirmesiyle tanınan ve 30 yılı aşkın süredir bu işi yapan, Kapanönü'nün en eski esnaflarından olan Hamburgerci Hasan'ın sahibi Hasan Demirel'in babası Rafet Demirel hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

28 Mar 2022 - 17:29 - Gündem

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