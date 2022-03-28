İzmit'e ilk hamburgeri getirmesiyle tanınan ve 30 yılı aşkın süredir bu işi yapan, Kapanönü'nün en eski esnaflarından olan Hamburgerci Hasan'ın sahibi Hasan Demirel'in babası Rafet Demirel hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
28 Mar 2022 - 17:29- Gündem Güncelleme: 28 Mar 2022 - 17:31
Hasan Demirel'in acı kaybı
İzmit'e hamburgeri getiren ve bu işi 30 yıldır yapan Hasan Demirel babası Rafet Demirel'i kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.