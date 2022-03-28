Başisekele, Dursun Ali Erzincanlı’yı ağırlayacak

Ramazan ayının manevi huzurunu 30 Mart Çarşamba gününden itibaren yaşamaya başlayacak olan Başiskeliler, Dursun Ali Erzincanlı ile buluşacak. Dizeleriyle Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını ve sevgisini şiirlerine taşıyan Dursun Ali Erzincanlı, seslendirdiği şiirlerle katılımcıları Asr-ı Saade’te yolculuk ettirecek.
30 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak olan programda Hz. Muhammed’in (S.A.V.) güzel ahlakı ve hayatı, şiirler ve naatlar ile seslendirilecek. Programa katılım ücretsiz olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.