28 Mar 2022 - 17:49- Gündem G: 28 Mar 2022 - 17:51

Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından LGS ve YKS’ye ücretsiz hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor
Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları başlıyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek. 

ADAYLAR EKSİKLERİNİ GÖREBİLECEK 

Öğrenciler Çınar Akademide gerçekleştirilecek sınavlara 29 Mart tarihi itibariyle izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. Her hafta farklı bir sınavla kendilerine deneyecek olan adaylar hem farklı soru tarzları görecek hem de sınav stresini yenecekler. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına göre eksikliklerinin olduğu konularda takviye alabilecekler.

 

28 Mar 2022 - 17:49 - Gündem

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