Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları başlıyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek.
ADAYLAR EKSİKLERİNİ GÖREBİLECEK
Öğrenciler Çınar Akademide gerçekleştirilecek sınavlara 29 Mart tarihi itibariyle izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. Her hafta farklı bir sınavla kendilerine deneyecek olan adaylar hem farklı soru tarzları görecek hem de sınav stresini yenecekler. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına göre eksikliklerinin olduğu konularda takviye alabilecekler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.