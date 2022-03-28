28 Mar 2022 - 17:50- Gündem G: 28 Mar 2022 - 17:52

İzmit Belediyesi koordinatörleri Fethiye’de saha incelemelerini sürdürüyor

İzmit Belediyesi Koordinatörleri, Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenleme projesi kapsamında hızla devam eden çalışmaları sahada takip ediyor
İzmit Belediyesi koordinatörleri Fethiye’de saha incelemelerini sürdürüyor mask

İzmit Belediyesi üst yönetimi hızla ilerleyen Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenleme projesi kapsamında sahadan ayrılmıyor. SEDAŞ ve Telekom’un çalışmalarını sürdürdüğü Fethiye Caddesi’nde son olarak İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu inceleme gerçekleştirdi. 

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ ESNAF BİLGİLENDİRİLDİ

SEDAŞ ve Telekom’un çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarının başlayacağı Fethiye Caddesi’nde incelemelerde bulunan Yalçın ve Aksu esnaflarla da sohbet etti. Çalışmalarla ilgili esnafa bilgi aktaran ekip, bir ihtiyaç ve talepleri olduğunda kendilerine iletebileceklerini ifade etti.

28 Mar 2022 - 17:50 - Gündem

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