28 Mar 2022 - 17:57- Gündem G: 28 Mar 2022 - 17:59

Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla düzenlediği doğa yürüyüşü projesi bu hafta Nebihoca Köyü’nde devam etti

Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bizim Köy Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği” etkinliği devam ediyor. İzmit belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi İzmit Belediyesi aracı ile Nebihoca köyüne hareket etti. Köye ulaşan ekip mancarlı pide ve çay ikramı sonrası köy içerisinde bulunan türbe, tarihi çeşme ve evleri ziyaret ettiler. Grup ardından daha sonra yürüyüşe başladı. 

ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTILAR

Ekip yürüyüş programı kapsamında Davuldere barajına vardı. Temiz havada yürüyüş yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar Orman Haftasına dikkat çekmek amacıyla bölgedeki çöpleri temizledi.  Ateş başında mola veren ekip hem yemek yedi hem de müzik eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar İzmit belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya etkinlik için teşekkürlerini iletiler.

28 Mar 2022 - 17:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.498.473 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi     mask
Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi    
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi mask
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi
İzmit Belediyesi koordinatörleri Fethiye’de saha incelemelerini sürdürüyor mask
İzmit Belediyesi koordinatörleri Fethiye’de saha incelemelerini sürdürüyor
Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor mask
Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor
Başisekele, Dursun Ali Erzincanlı’yı ağırlayacak mask
Başisekele, Dursun Ali Erzincanlı’yı ağırlayacak
Hasan Demirel'in acı kaybı mask
Hasan Demirel'in acı kaybı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL