Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bizim Köy Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği” etkinliği devam ediyor. İzmit belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi İzmit Belediyesi aracı ile Nebihoca köyüne hareket etti. Köye ulaşan ekip mancarlı pide ve çay ikramı sonrası köy içerisinde bulunan türbe, tarihi çeşme ve evleri ziyaret ettiler. Grup ardından daha sonra yürüyüşe başladı.
ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTILAR
Ekip yürüyüş programı kapsamında Davuldere barajına vardı. Temiz havada yürüyüş yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar Orman Haftasına dikkat çekmek amacıyla bölgedeki çöpleri temizledi. Ateş başında mola veren ekip hem yemek yedi hem de müzik eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar İzmit belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya etkinlik için teşekkürlerini iletiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.