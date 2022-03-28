Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği “Bizim Köy Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği” etkinliği devam ediyor. İzmit belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi İzmit Belediyesi aracı ile Nebihoca köyüne hareket etti. Köye ulaşan ekip mancarlı pide ve çay ikramı sonrası köy içerisinde bulunan türbe, tarihi çeşme ve evleri ziyaret ettiler. Grup ardından daha sonra yürüyüşe başladı.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPTILAR

Ekip yürüyüş programı kapsamında Davuldere barajına vardı. Temiz havada yürüyüş yapmanın keyfini yaşayan vatandaşlar Orman Haftasına dikkat çekmek amacıyla bölgedeki çöpleri temizledi. Ateş başında mola veren ekip hem yemek yedi hem de müzik eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar İzmit belediye başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya etkinlik için teşekkürlerini iletiler.