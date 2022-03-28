Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi    

Dilovası Belediyesi tarafından geçtiğimiz Nevruz akşamı yapılan Dengbej Gecesi’nin ardından önceki günde sıra gecesi gerçekleşti. Dilovalılar’ın büyük ilgi gösterdiği Dengbej ve Sıra Gecesi’ne katılan vatandaşlar şarkılar türküler eşliğinde güzel bir akşam yaşadılar. Dilovası Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen ‘Ahmet Özyavuz ile Sıra Gecesi’ne Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKÜLÜ, ÇİĞ KÖFTELİ SIRA GECESİ

Sıra gecesinde maharetli ellerin yoğurduğu çiğ köfteler ikram edildi, türküler birlikte dinlendi. Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinin de seslendirildiği gecede bir konuşma yapan Başkan Şayir, “Dilovası Türkiye’nin küçük bir mozaiğidir. Ülkemizin dört bir yanından gelen hemşerilerimiz Dilovası’nda kardeş olmuşlardır. Bu kardeşliğin sürmesi, gelenek ve göreneklerimizin devam etmesi adına bizde Dilovası Belediyesi olarak bu Türk etkinlikler yapmaya başladık ve devamını da getireceğiz inşallah.

SIRA GECELERİ DAYANIŞMA GECELERİDİR

Sıra Geceleri, eğlencenin ötesinde; dayanışmanın, edep-ahlâk eğitiminin ve kültür-sanat sohbetlerinin yapıldığı çok özel buluşmalardır. Dilovası Belediyesi olarak, Sıra Gecesi gibi değerli kültürel miraslarımızı yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.