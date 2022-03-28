Otogargara hem hüzünlendirdi hem de kahkahaya boğdu

Senaryosu Yılmaz Erdoğan’a ait olan Otogargara isimli oyun Derince Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Aslıhan Gülçin Keskinli ve tiyatro ekibi tarafından uyarlanıp Sabancı Ortakları İlkokulunda sahnelendi. Yoğun ilginin olduğu tiyatro gösterisinde oyunu kahkahalar eşliğinde izleyenler doyasıya eğlenirken, bir taraftan da hüzünlendi.
ÖĞRENCİLERDEN ALKIŞLANAN PERFORMANS
Abdülhakim Kılıç, Aleyna Kaya, Berkay Çalık, Burcu Alğur, Damla Demir, Diyar Katırağ, Doruk Umut Arslan, Ecemnaz Yılmaz, Emine Sarıyar, Ervanur Akpınar, Eylül Avcı, Eylül Bahar Önk, Gökay Yıldız, Haktan Güncü Halil İbrahim Baymaz, Havin Eylül Yılmaz, Havin Küçük, Hazal Demir, Irmak Alçınkaya, İncinur Savcı, Kübra Ezgi Yakıcı, Nazlı Rana Umutlu, Nurcan Yağız, Serdarhan Turgut Büyüksökmen, Şevval Çelik Çelik, Tuana Köncü, Yusuf İlker Şahin, Zeynep Perktaş isimli öğrencilerin performansları ise büyük beğeni gördü ve ayakta alkışlandı. Derince Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Aslıhan Gülçin Keskinli ise sahne sonunda, “gençlerimizle gurur duyuyorum. Oyun için 2 adet şarkı besteledik. Gelen güzel mesajlar var. Talep gelirse seve seve tekrar sahnelemekten büyük keyif alırız”dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.