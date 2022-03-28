28 Mar 2022 - 18:16- Siyaset G: 28 Mar 2022 - 18:20

Mustafa Destici yarın Kocaeli'de

BBP Kocaeli Teşkilatı, 2009 yılındaki uçak kazasında ölen genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu için yarın anma programı düzenleyecek

Mustafa Destici yarın Kocaeli'de mask

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve saat 19.30’da başlayacak programda ünlü müzisyen Senai Demirci mini bir dinleti verecek. Ayrıca ilahi grubu Dergah da en sevilen ilahilerini Muhsin Yazıcıoğlu için seslendirecek. Anma programına BBP Genel Başkan Mustafa Destici de katılacak.

10.00’DA BAŞLIYOR

Mustafa Destici’nin Kocaeli programı saat 10.00’da başlayacak. 2 saat boyunca basın mensupları ile bir araya gelecek olan Destici, 12.15’te il binasına geçecek. Kadıköy Yeşil Camii’nde öğle namazını kılacak Destici, 14.00’de Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü, 15.00’te KOTO’yu, 16.00’da  Kocaelispor Tesisleri’ni, 17.00’de Kocaeli Kent Konseyi’ni, 18.30’da İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu’nu ziyaret edecek. 19.00’da Kocaeli Alperen Ocakları binası açılışı var. Destici’nin Kocaeli programı, Muhsin Yazıcıoğlu anması ile sona erecek.

28 Mar 2022 - 18:16 - Siyaset

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