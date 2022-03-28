Mustafa Destici yarın Kocaeli'de

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve saat 19.30’da başlayacak programda ünlü müzisyen Senai Demirci mini bir dinleti verecek. Ayrıca ilahi grubu Dergah da en sevilen ilahilerini Muhsin Yazıcıoğlu için seslendirecek. Anma programına BBP Genel Başkan Mustafa Destici de katılacak.
10.00’DA BAŞLIYOR
Mustafa Destici’nin Kocaeli programı saat 10.00’da başlayacak. 2 saat boyunca basın mensupları ile bir araya gelecek olan Destici, 12.15’te il binasına geçecek. Kadıköy Yeşil Camii’nde öğle namazını kılacak Destici, 14.00’de Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü, 15.00’te KOTO’yu, 16.00’da Kocaelispor Tesisleri’ni, 17.00’de Kocaeli Kent Konseyi’ni, 18.30’da İzmit’in Çocukları Dostluk Grubu’nu ziyaret edecek. 19.00’da Kocaeli Alperen Ocakları binası açılışı var. Destici’nin Kocaeli programı, Muhsin Yazıcıoğlu anması ile sona erecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.