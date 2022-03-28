Meteoroloji'den Kocaeli'ye uyarı: Çarşambadan itibaren artacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları bölge genelinde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyrediyor.
Bölge genelinde sıcaklığın çarşambadan itibaren biraz daha artması, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede 4 ila 8 derece yükselerek, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması öngörülüyor.
Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 21, Yalova'da 25, Edirne'de 24, Tekirdağ'da 21, Kırklareli'nde 24, Kocaeli'nde 26, Sakarya'da 29 derece olması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.