28 Mar 2022 - 20:04- Gündem G: 28 Mar 2022 - 20:09

Meteoroloji'den Kocaeli'ye uyarı: Çarşambadan itibaren artacak

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çarşambadan itibaren sıcaklığın 4 ila 8 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji'den Kocaeli'ye uyarı: Çarşambadan itibaren artacak mask

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları bölge genelinde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyrediyor.

Bölge genelinde sıcaklığın çarşambadan itibaren biraz daha artması, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede 4 ila 8 derece yükselerek, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 21, Yalova'da 25, Edirne'de 24, Tekirdağ'da 21, Kırklareli'nde 24, Kocaeli'nde 26, Sakarya'da 29 derece olması bekleniyor.

28 Mar 2022 - 20:04 - Gündem

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