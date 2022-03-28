28 Mar 2022 - 21:08- Siyaset G: 28 Mar 2022 - 21:10

Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanı’na hakaretten para cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hakaret' suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimiyle 11 ay 20 gün hapse çarptırıldı. İnce'nin bu cezası, 7 bin TL para cezasına çevrildi.
Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanı’na hakaretten para cezası mask

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020’de Uşak 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

22 Şubat’ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliye çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana ‘cahil’ demenin suç olmadığını ifade edip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

7 Mart’taki duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayıp, Muharrem İnce’nin, konuşmasında Cumhurbaşkanı’na hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirterek 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada İnce’nin avukatları Eren Eylem Dudu, Seda Baydere, Semra Yıldız mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkillerinin beraatını talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Azar Kolbasar ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtip, cezalandırılmasını istedi.

Hakim, İnce’ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne indirdi. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi. İnce’nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini söyledi. 

28 Mar 2022 - 21:08 - Siyaset

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