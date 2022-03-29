İzmit Çarşısı üretici ziyaretleriyle dayanışma ağını güçlendiriyor

İzmit Belediyesi Good4Trust işbirliğiyle kurulan ve yerelden Türkiye’de uzanan İzmit Çarşısı, üretici ziyaretleriyle dayanışma ağını büyütmeye devam ediyor. Üreticiler, İzmit Çarşısı’nda yapılan etkinlik ve eğitimleri aktarmak, üreticileri daha yakından tanımak amacıyla dükkânlarında ziyaret ediliyor.
ÜRETİCİLER TALEPLERİNİ İLETİYOR
Geçtiğimiz günlerde Atölye Hayat Ağacı markasının kurucusu Fahriye Ceran dükkânında İzmit Çarşısı Üretici İlişkileri Sorumlusu Gamze Gül Biricik’i ağırladı. İzmit Çarşısı ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Ceran, markasında geliştirmek istediği konular ile ilgili taleplerini iletti. Markası ile sosyal projelerde yer almak istediğini ifade eden Ceran, 81 ilden el emeği üretim yapan kadınlara destek olmak istediğini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.