Kocaeli’de ulaşıma zam! Ne zaman uygulanacak?

Ekonomide üst üste yaşanan artış kalemleri arasında yer alan mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle otobüs ve minibüsçüler toplu taşıma için yüzde 50 zam talep ediyordu. Dün gerçekleştirilen Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) toplantısında bu konuda gündeme gelmiş Körfez Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Karadeniz, “Ulaşımla alakalı gerçekten sıkıntı var. Kocaeli Büyükşehir’e dilekçe verildi. Ankara zam yapmış. Halen Kocaeli Büyükşehir bekliyor. ‘Ak Parti belediyeleri ne yaptı’ diyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Tahir Büyükakın’a mı, kime gücümüzü gösterecek gösterelim. Versin artık ya. Enflasyon her ay değişiyor” ifadelerine yer vermişti.

“KİMSE GÖRMEZDEN GELEMEZ”

“Tahir Bey bize o zammı verecek, verdirmiyorlar” diyen Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, “Maliyetlerin ne olduğunu anlamak için yüksek matematikçi olmaya gerek yok. Belki de taşımacılık konusunda bu ilde benden yaşlı kimse kalmamıştır. Mazotun ilk defa benzini geçtiğini gördüm. Tahir Başkan sağ olsun, veremiyor, verdirilmiyor. Bunu bilin” dedi. Kocaeli Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kurt ise “Toplu taşımada 2 bin 200 tane esnaf var. Zamdan önce bir litre mazotu iki bilet parasıyla alıyorduk. Şimdi 5 yolcu 1 litre mazot. Sıkıntının malumu başkan ama farklı algı yapılıyor. Sadece ulaşım sektörü değil diğer sektörlerle alakalı da sıkıntı var. Burada bir birlik, beraberlik yapmakta fayda var. Başkan, AK Partili kentlere bakarak dolmuş, taksi, otobüs tarifelerine bakarak hareket ediyor ama ortada bir gerçek var. Kimse görmezden gelemez. Tarihinde böyle bir olay yaşanmamış. 2021’de zam aldığımızdan bu zamana kadar mazota yüzde 300 zam gelmiş, bu korkunç bir rakam” şeklinde konuşmuştu.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMA YÜZDE 26.43, DİĞER TÜM HATLAR YÜZDE 25 ZAM

KESOB Başkanı Kadir Durmuş ise “Bu çalışmalar yapılıyor. Özellikle ulaştırma sektöründe görev alan arkadaşlarımızla ne zaman nereye gitmek istiyorlarsa randevu alıp gideriz. Taksicilerde de sıkıntı vardı; bir nebze giderildi ama tam değil. Şoförler odasının hepsi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntılar yakıtın aşırı yükselmesinden dolayı. 18 küsur lira iken verilen zam eridi gitti. Komisyon üyelerini kuracağız; birlikte gideceğiz” ifadeleriyle cevap verdi. Dün online olarak gerçekleştirilen UKOME toplantısında Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın talep ettiği yüzde 50 zamla ilgili karar verildi. Alınan bu karar sonrası şehir içi ulaşıma yüzde 26.43, diğer tüm hatlara ise yüzde 25 oranında zam yapıldı. Düzenleme kapsamında şehir içi tam bilet 4 lira 35 kuruştan 5,5 TL oldu. Tam bilete toplamda 1 lira 15 kuruş zam yapıldı.

NE ZAMAN UYGULANACAK?

Şehir içi tam bilet dışında ilçe hatlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yüzde 25 artış ile beraber indirimli ücret 3 lira 5 kuruştan 3 lira 80 kuruşa, öğrenci ücreti 2 lira 75 kuruştan 3 lira 40 kuruşa yükseltildi. 1 Ocak 2022 ile başlayan yeni tarife sonrası yeni zammın nisan ayının ilk haftasından itibaren uygulanması bekleniyor.