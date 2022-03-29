"Üyeliğimizin düşürülmesine kim çanak tuttuysa peşini bırakmayacağım"

Geçtiğimiz günlerde Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı İzmit Gültepe Cemevi Şubesi’nin hem bir yıllık başkanı Ali Ediz Göksu hem de 46 üyenin üyelikleri düşürüldü. Genel merkez tarafından gelen bir ibraz ile şube kapatılarak mevcut yönetimin yerine kayyum atandı. Üyeliklerinin düşürülmesine tepki gösteren Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı İzmit Gültepe Şube Başkanı Ali Ediz Göksu, genel merkezin kendilerine hiçbir gerekçe sunmadığını ifade etti.

HİZMETLERİNİ SIRALADI

Bir yıllık görev süresince hiç durmadan çalıştıklarını belirten 25 yaşındaki başkan Göksu, “Göreve geldiğimizden bu yana 2’si kapalı 5 çardak, spor aletleri, 43 adet LED aydınlatma, 9 dış aydınlatma ve projeksiyon, 2000 kişiye aynı anda yemek yapılan mutfak, çay ocağı, mutfak ve çay ocağına dolaplar yaptırdık. Sokak hayvanları için mama desteğinde bulunduk. Asma katın tamamen yapımı ve hizmete açılışını yaptık. Atatürk büstünü ve musalla taşını baştan sona yeniledik. Plastik kubbeden cam kubbeye geçiş ve yenilenme, 90 bin TL değerinde ses sisteminin ibadet salonu ve yemekhaneye kurduk. 4 canımız için barınma ve yaşam alanı yaptırdık” dedi.

“İZMİT VE BÜYÜKŞEHİR’DEN 616 BİN TL’LİK YATIRIM ALDIK”

Yaptıkları hizmetleri sıralamaya devam eden Göksu, “Çamaşır makinesi, süpürge, bulaşık makinesi, masa üstü yazıcılar, 2 adet kadın ve erkek için duşa kabin alındı. Kütüphanemize kitap desteğinde bulunduk. Aynı ayda 3 cenazemizi muhafaza edebileceğimiz morg alanı, yemekhane ve ibadet salonlarımızda görsel düzenleme yaptırdık. Cem evlerimiz için 3 personel istihdamı kadın, erkek hocamız ve dedemiz olmak üzere toplamda 616 bin TL gibi bir yatırım aldık, hem İzmit Belediyesi’nden hem de Büyükşehir Belediyesi’nden” açıklamalarında bulundu.

“GENEL MERKEZ HEPİMİZİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ”

Şubede asıl toplanma sebebini açıklayan Başkan Göksu, “Genç yaşımızda bizlere güvenip bu kıymetli evimizi bize emanet eden tüm canlarımıza teşekkür ederiz. Dün genel merkez tarafından yapılan genel bildirim hepimizi şaşkına çevirdi. Bu kadar çalışan ve hizmet eden bir yönetime ve halka yapılan bu davranışa ivedilikle cevap vererek bertaraf etmişizdir. Seçim ile gelen yönetime irade dışında hiçbir kuvvet baskı ve değişim sağlayamaz. Buna çanak tutan her kim varsa burada söz veriyorum ki son nefesime kadar mücadele edeceğim ve peşini bırakmayacağım” diye konuştu.

“ZİMMETİME PARA MI GEÇİRDİM?”

“Dün bize ibraz edilen bilgi görevden alınmamıza yönelik bir bilgiydi” diyen Göksu, “Neden görevden alındığımıza, neden üyeliklerimizin düştüğüne, neden 46 tane üyemizin üyeliklerinin düşürüldüğüne dair hiçbir bilgi yok. Zimmetime para mı geçirdim? Haksızlık mı yaptım, yanlış mı yaptım? Genel merkezi zedeleyecek bir şey mi yaptım? Neden bu süreç böyle ilerletildi? Hiçbir cevap yok. Bir başkan olarak varsa bir hatam, burada beni cezalandırmaları gerekiyor fakat buradaki 46 üyenin düşürülmesi mantığını anlamış değilim. Bu vakfın her şeyi yolunda giderken böyle bir inisiyatif kullanıyor olması büyük bir tehlike. Çünkü bu zamana kadar eleştirdiğimiz bütün yapılarla denk olduk” şeklinde konuştu.

“KENDİMİZE BAŞKA BİR YOL BULACAĞIZ”

Göksu, “Bir yönetim bu kadar çok çalışıyorken neden görevden alınır? Bu süreçle alakalı bütün çalışmaları halkımıza sunarak yapıyoruz. Ne olursa olsun bütün süreçten haberdar olması gerekiyor tüm halkın. Bu süreç böyle devam edecekse vakıftan tamamen bağımsızlığımızı isteyip kendi yönetimimizi kurduğumuz bir kurumda bu şekilde yol gütmek istiyoruz. Biz kendi kendimize yetecek güçteyiz, toplum olarak bunu başaramıyorsak bireysel olarak devam edeceğiz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.