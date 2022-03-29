Destici’den hükümete stokçu önerisi; “Mallarına el konulmalı, ticaretten men edilip hapse atılmalı”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün kentimize geldi. Gününün tamamını Kocaeli’ye ayıran Destici, ilk programında basın mensupları ile bir araya geldi. İzmit Seka Park’ta bulunan Maide Restoran’da gerçekleşen buluşmada, Destici ülke ve kent gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“BİZİM GİBİ BORÇ AÇIĞI OLAN ÜLKELER DAHA FAZLA ETKİLENDİ”

Açıklamasına 13 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anarak başlayan Destici, “Bugün de Kocaeli’deyiz. Kocaelili kardeşlerimiz ile buluşacağız. Akşam da il Başkanlığımız tarafından tertip edilen anma programını gerçekleştireceğiz. Dünya ve ülkemiz 2 yıldan uzun bir süredir pandemi ile mücadele ediyor. Bu salgın sebebiyle 100 bin civarında insanımızı kaybettik. Milyonlarca insan bu belaya yakalandı. Elhamdülillah ülkemizde son günlerde hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında ciddi bir düşüş var. Salgın sadece ölümlere sebep olmadı. Dünyanın dengesi bozuldu. Sadece bizde değil bütün dünyada. Bizim gibi ekonomisi diken üstüne yürüyen, dış borcu olan, borç açığı olan ülkeler daha fazla etkilendi” ifadelerini kullandı.

“MAZLUMUN YANINDA ZALİMİN KARŞISINDAYIZ”

Rusya Ukrayna savaşına değinen Destici, “Rusya’nın saldırılarını kınadığımızı da belirtmek istiyorum. Rusya’nın gerekçelerinin uluslararası hukukta gerçeklik payı yoktur. Rusya ve Amerika gibi ülkeler istediği zaman istedikleri ülkeyi istila edebiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye fiili olarak savaşın tarafı değil. Ancak ahlaki olarak bizlerde mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Mazlum vatanını savunandır. Türkiye taktire şayan bir politika izledi. Şuana kadar süreci çok güzel götürdüler. Şuada Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da barış görüşmeleri gerçekleştiriyor. Türkiye iki ülke tarafından güvenilir kabul edildiği için Türkiye’de gerçekleşiyor. Umarım olumlu sonuç verir” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDAKİ PARTİLER AVRUPA’YI ÜMİTLENDİRDİ”

Ülkemizin kanayan yaralarından bir tanesi terörle mücadele diyen Destici, “40 yıldan yanadır Türkiye terör ile mücadele ediyor. Bunun yanında da 1 Trilyon Dolardan fazla para Terör ile mücadeleye gitti. Amerika’nın ve Batı’nın Suriye’de yaptığı 40 yıldır bizim ülkemizde yapılmaya çalışıldı. Türkiye bununla uğraşsın, çevresine bakamasın, Suriye’de, Irak’ta yapılanlara ses çıkaramasın dedi ve Bunda da başarılı oldular. Türkiye mücadelesinden vazgeçmedi. Geldiğimiz noktada terörün belini kırdı, kökünü kazıdı. Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurma girişimi var. Türkiye’ye rağmen bunu yapamayacağını anladı. Bunu Türkiye’de bir iktidar değişimi ile yapacağına yönelik bir ümide kapıldı. Cumhur İttifakı dışındaki ittifaklar da Avrupa Birliği Üyesi Ülkeleri ve Amerika’yı ümitlendirdiler. Bunu yaparken PKK’yı ve Onun uzantısı Parti olan HDP’yi de ümitlendirdiler” şeklinde konuştu.

“HDP’NİN KAPATILMASINI SADECE HDP DURDURABİLİR”

Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlarının sözlerini duyunca kulaklarımıza inanamıyoruz diyen Destici Kılıçdaroğlu’nun sözlerini aktararak, “Bunları nasıl içerden çıkaracaksın. HDP PKK’yı bir kere bile lanetlemezken nasıl oluyor da HDP’yi meşru bir parti olarak görüp muhatap alabiliyorsunuz. HDP PKK’nın siyasi uzantısıdır. Bunu benim bildiğim kadar Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener de biliyor, Babacan da biliyor, Davutoğlu da biliyor, Karamollaoğlu da biliyor Uysal da biliyor. Bunu söylemiyorlar çünkü ittifakın gizli ortağı. Bir başka CHP milletvekili Demirtaş’a “Barış insanı” diyor. Sanki hiç barış insanı görmedik. Bunlar resmen hukuka müdahale edeceklerini söylüyorlar. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Herkesin parti kurma siyaset yapma özgürlüğü vardır. Herkesin istediği partiye oy verme hakkı vardır. Bizim meşru görmediğimiz tek bir şey var o da terör ve şiddet. HDP’nin kapatılma davası var. Bizim anayasamıza göre yüzde 100 kapatılmalı. Bunu durduracak olan HDP’nin kendisidir. HDP çıkar PKK terör örgütüdür. Onun yaptığı eylemleri kınıyoruz. Devletin varlığının yanındayız dediği anda durdurulur. Demirtaş ne diyor. PKK silahlı bir siyasal bir örgüttür diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğerleri siz bunları onaylıyor musunuz?” diye belirtti.

“DESTİCİ’DEN ÖNERİLER”

Ekonomik konulara da değinen Destici, “Bir diğer konu vatandaşın alım gücünün düşmesi . Fiyatların anormal bir şekilde yükselmesi ve buna karşın hükümetin yapmış olduğu destek paketleri. Dün de Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Gıdadan inşaata, temizlik sektöründen yeme içme sektörüne kadar ek çok üründe KDV indirimi başta olmak üzere pek çok indirim yapılacağını açıkladı. Vatandaşın epeydir serzenişte bulunduğu şeyler vardı. Onlar da dün açıklandı. Bu indirimler bir nebze de olsa vatandaşı rahatlatacaktır ama bunlar kalıcı çözümler değildir. Kalıcı çözüm enflasyonun düşürülmesi ve Türk Lirasının değer kazanmasıdır. Böylece fiyatlar yerine döner. Bunun için üretmek zorundayız. Tükettiğimizden fazlasını üretmek gibi bir zorunluluğumuz var. Türkiye son bir senede ihracatını yükseltti. Bunu yaparken iç piyasa dengesini de gözetmek gerekiyor. İç piyasada ürün kalmayınca fiyatlar yükseliyor. Dışarıya satış fazla olunca içerde de anormal seviyeye yükselebiliyor” dedi.

“DESTİCİDEN STOKÇU ÖNERİLERİ”

Tedbirlerin önceden alınması gerektiğini ifade eden Destici, “Bunun da tedbirini önceden almak gerekiyor. Milletimiz çok ağır fiyatlarla karşılaştıktan sonra değil önceden tedbirini alarak ne Ayçiçek yağında, ne şekerde ne de diğer ürünlerde geçmiş aylarda yaşadığımız fahiş fiyat artışlarını yaşamamak. Fiyat artışlarının önemli bir bir sebebi de bu toprakların inancından uzaklaşmış lan, ahilik kültüründen uzaklaşmış olan ve tamamen kendi kazancını düşünün ahlaksızların, karaborsacıların, stokçuların, şahıs şirketlerin de buna olumsuz yönde katkısı olduğunu görüyoruz. Hükümet daha ciddi yaptırımlar uygulamalı, daha ciddi cezalar vermeli. Sadece günlük cezalar ile bu işin sonu gelmez, çözülmez. Bunların mallarına el konulmalı, Ticaretten men edilerek haklarında hukuki işlem yapılıp cezaevine konulmalı. Bu spekülasyoncular ve karaborsacılar için muhakkak yapılmalı. Bir daha söylüyorum. Mallarına el konulmalı, bu mallar vatandaşa dağıtılmalı, ticaretten men edilmeli ve adalete sevk edilerek en ağır cezayı almalılar. Cezalar yetersizse mecliste yeni bir kanun çıkartılarak cezaları arttırılmalı” dedi.

“6 AYDA BİR ASGARİ ÜCRETE GÜNCELLEME YAPILMALI”

Çalışan kesimler başta olmak üzere vatandaşların önceliğe alınmasını gerektiğini vurgulayan Destici, “Yılbaşından önce asgari ücret tespit komisyonu toplanmadan bir teklifte bulunmuştuk. Asgari ücretin 4 bin 500 lira olması gerektiğini ifade etmiştik. Bir de asgari ücretin yılda iki kere olmak üzere 6 ayda bir belirlenmesini talep etmiştik. Bunun sebebi yüksek enflasyon. 6 aylık süreçte bir hak kaybı olduysa bunlarla ilgili bir iyileştirme yapılmasını ve hak kayıplarının giderilmesi sağlanmalıdır. Nasıl memur ve memur emeklilerini maaşları 6 ayda bir hesaplanıyorsa benzer şey asgari ücretlilerle ilgili de yapılmalı. Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden biri. Üreten bir ilimiz. Sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Ama bu üretimin tek mimarı üreticiler değil asıl mimarı emekçiler. O halde onların da ücretleri hak ettiği seviyeye çıkarılmalı. Kocaeli nüfusuna göre en çok işçinin çalıştığı ve işçi emekçinin bulunduğu kenttir. İşçinin hakkı muhakkak verilmeli” dedi.