29 Mar 2022 - 11:57- Ekonomi G: 29 Mar 2022 - 11:59

Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına ilk indirim haberi geldi. 30 Mart Çarşamba günü geçerli olmak üzere motorinde 1,55 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Motorine indirim geliyor mask

Yarından itibaren motorin grubuna indirim gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

29 Mar 2022 - 11:57 - Ekonomi

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