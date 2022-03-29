İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilecek olan Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ filminde okuma provaları ile kostüm provaları tamamlandı. Kadrosunda çok değerli oyuncuların yer aldığı Leyla Hanım filmi yeni kadrosuyla adım adım ve profesyonelce ilerlerken film yerel basının yanı sıra ulusal basında da ses getirdi.

CUMARTESİ SÜRPRİZİNDE

Yapımcılığını İzmit Belediyesi’nin üstlendiği Leyla Hanım filmi Show TV’de yayımlanan Cumartesi Sürprizi adlı magazin programında yer aldı. Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandıracak. Filmin oyuncu ekibinde ayrıca Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül yer alıyor.