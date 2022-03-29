Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, bugün (Çarşamba) Antalya 07 ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde kalması için mutlak maçı kazanması gereken İzmit’in mücadelesi saat 14.00’te başlayacak. Bu mücadelede annesi felç geçirdiği için ülkesine giden ve takımdan ayrılan pota altı oyuncusu ABD’li oyuncusu Higgins forma giyemeyecek. Mavi yeşillilerde hedef rakibi 9 ve üzerindeki bir sayı farkı ile mağlup edip Hatay maçı öncesi kendisini düşme hattının üzerine çıkarmak. İzmit ekibi kader maçını kaybettiği takdirde ligde kalma umutları hayli azalacak.
29 Mar 2022 - 23:59- Spor Güncelleme: 29 Mar 2022 - 12:02
Periler kader maçı için Antalya’da
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.