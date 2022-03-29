29 Mar 2022 - 23:59- Spor G: 29 Mar 2022 - 12:02

Periler kader maçı için Antalya’da

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Periler kader maçı için Antalya’da mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, bugün (Çarşamba) Antalya 07 ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde kalması için mutlak maçı kazanması gereken İzmit’in mücadelesi saat 14.00’te başlayacak. Bu mücadelede annesi felç geçirdiği için ülkesine giden ve takımdan ayrılan pota altı oyuncusu ABD’li oyuncusu Higgins forma giyemeyecek. Mavi yeşillilerde hedef rakibi 9 ve üzerindeki bir sayı farkı ile mağlup edip Hatay maçı öncesi kendisini düşme hattının üzerine çıkarmak. İzmit ekibi kader maçını kaybettiği takdirde ligde kalma umutları hayli azalacak.

29 Mar 2022 - 23:59 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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