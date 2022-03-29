Ya 3 ya da hiç!

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta bugün (Çarşamba) 3 erteleme maçı oynanacak. 15. haftaya dair mücadelelerde Arslanbey Gençlerbirliği ile Başiskele Doğantepespor, Arslanbey Stadı’nda karşılaşacak. Değirmenderespor ise deplasmanda Ortaköy’e konuk olacak.

DEĞİRMENDERE KAZANMALI

Bilindiği üzere Değirmenderespor’da kısa bir süre önce takımı rakiplerinin 3 puan gerisindeyken teslim alan ve rakiplerinin 7 puan önüne geçiren Teknik Direktör Yusuf Örengül görevi bırakmış, Seka Doğanspor ile 1. Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan ve bir dönem Gölcükspor’u da çalıştıran Ahmet Şinasi Aydın ile anlaşılmıştı. Yeşil siyahlılar pazar günü konuk ettiği lider Kartal Bulvarspor’a 5-2 mağlup oldu. Arslanbey, İstanbul Siirtgücü karşısında hükmen kazandı ve fark 4’e düştü. Doğantepe ile Değirmendere arasında ise 7 puanlık fark bulunuyor.

BERABERLİK İKİSİNİ DE DÜŞÜRECEK

Arslanbey Gençlerbirliği ile Başiskele Doğantepespor arasındaki maç berabere sona ererse bu skor iki takımın da işine gelmeyecek. Maç eşitlikle sona erdiğinde Doğantepe küme düşecek, Arslanbey işini mucizelere bırakacak. Derbiyi Arslanbey kazanırsa baraj oynamak için elinde küçük bir şansı bulunacak çünkü Kartepe ekibi ligin son maçında Değirmendere ile sahasında karşılaşacak. Değirmendere Ortaköy ya da bir sonraki Cevizli Anadolu maçlarını kazanırsa ligin son maçı formaliteden öteye gitmeyecek.

TOKOĞLU’NUN YARDIMCILARI TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Arslanbey Gençlerbirliği’nde teknik kadroda ayrılmalar yaşandı. Teknik Sorumlu Ekin Tokoğlu’nun ekibinde bulunan Ümit Kahya, Sertan Saral ve Emrah Yaylapınar, Arslanbey ekibine ve Tokoğlu’na teşekkür ederek takımdan ayrıldılar. Arslanbey’de hedef 3’te 3 yapmak ve Değirmendere’nin takılmasını beklemek.

EN RAHATI YUVACIK

Bu grupta Yuvacıkspor oldukça rahat bir konumda. Başiskele ekibi 23 puanla ligi neredeyse amorti etmiş durumda. Bugünü maç yapmadan geçecek olan siyah beyazlılar son iki maçında deplasmanda Kartal Bulvar ve sahasında Cevizli Anadolu ile oynayıp sezonu tamamlayacak. Yuvacık’ın iki maçtan birisini kazanması durumunda diğer maçların skorlarına bakmasına gerek kalmayacak.

BAL 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Kartal Bulvar

14

12

2

0

30

8

38

2.

Ortaköyspor

14

8

4

2

25

12

28

3.

Nişantaşıspor

14

6

6

2

18

11

24

4.

Yuvacıkspor

14

6

5

3

27

12

23

5.

Değirmendere

13

4

4

5

25

23

16

6.

Arslanbey GB

13

3

3

7

14

18

12

7.

Cevizli Anadolu

13

3

2

8

12

25

11

8.

Doğantepe

13

2

3

8

15

26

9

9.

İstanbul Siirt

14

2

1

11

11

42

4



15. HAFTANIN ERTELEME MAÇLARI – BUGÜN – 14.00

Cevizli Anadolu

İstanbul Siirt

Arslanbey GB.

Doğantepespor

Ortaköyspor

Değirmender



3 NİSAN

Doğantepespor

İstanbul Siirt

Kartal Bulvar

Yuvacıkspor

Cevizli Anadolu

Değirmendere

Arslanbey GB

Nişantaşıspor

