Ya 3 ya da hiç!

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta bugün (Çarşamba) 3 erteleme maçı oynanacak. 15. haftaya dair mücadelelerde Arslanbey Gençlerbirliği ile Başiskele Doğantepespor, Arslanbey Stadı’nda karşılaşacak. Değirmenderespor ise deplasmanda Ortaköy’e konuk olacak.
DEĞİRMENDERE KAZANMALI
Bilindiği üzere Değirmenderespor’da kısa bir süre önce takımı rakiplerinin 3 puan gerisindeyken teslim alan ve rakiplerinin 7 puan önüne geçiren Teknik Direktör Yusuf Örengül görevi bırakmış, Seka Doğanspor ile 1. Amatör Lig şampiyonluğu yaşayan ve bir dönem Gölcükspor’u da çalıştıran Ahmet Şinasi Aydın ile anlaşılmıştı. Yeşil siyahlılar pazar günü konuk ettiği lider Kartal Bulvarspor’a 5-2 mağlup oldu. Arslanbey, İstanbul Siirtgücü karşısında hükmen kazandı ve fark 4’e düştü. Doğantepe ile Değirmendere arasında ise 7 puanlık fark bulunuyor.
BERABERLİK İKİSİNİ DE DÜŞÜRECEK
Arslanbey Gençlerbirliği ile Başiskele Doğantepespor arasındaki maç berabere sona ererse bu skor iki takımın da işine gelmeyecek. Maç eşitlikle sona erdiğinde Doğantepe küme düşecek, Arslanbey işini mucizelere bırakacak. Derbiyi Arslanbey kazanırsa baraj oynamak için elinde küçük bir şansı bulunacak çünkü Kartepe ekibi ligin son maçında Değirmendere ile sahasında karşılaşacak. Değirmendere Ortaköy ya da bir sonraki Cevizli Anadolu maçlarını kazanırsa ligin son maçı formaliteden öteye gitmeyecek.
TOKOĞLU’NUN YARDIMCILARI TEŞEKKÜR ETTİ
Öte yandan Arslanbey Gençlerbirliği’nde teknik kadroda ayrılmalar yaşandı. Teknik Sorumlu Ekin Tokoğlu’nun ekibinde bulunan Ümit Kahya, Sertan Saral ve Emrah Yaylapınar, Arslanbey ekibine ve Tokoğlu’na teşekkür ederek takımdan ayrıldılar. Arslanbey’de hedef 3’te 3 yapmak ve Değirmendere’nin takılmasını beklemek.
EN RAHATI YUVACIK
Bu grupta Yuvacıkspor oldukça rahat bir konumda. Başiskele ekibi 23 puanla ligi neredeyse amorti etmiş durumda. Bugünü maç yapmadan geçecek olan siyah beyazlılar son iki maçında deplasmanda Kartal Bulvar ve sahasında Cevizli Anadolu ile oynayıp sezonu tamamlayacak. Yuvacık’ın iki maçtan birisini kazanması durumunda diğer maçların skorlarına bakmasına gerek kalmayacak.
BAL 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Kartal Bulvar
14
12
2
0
30
8
38
2.
Ortaköyspor
14
8
4
2
25
12
28
3.
Nişantaşıspor
14
6
6
2
18
11
24
4.
Yuvacıkspor
14
6
5
3
27
12
23
5.
Değirmendere
13
4
4
5
25
23
16
6.
Arslanbey GB
13
3
3
7
14
18
12
7.
Cevizli Anadolu
13
3
2
8
12
25
11
8.
Doğantepe
13
2
3
8
15
26
9
9.
İstanbul Siirt
14
2
1
11
11
42
4
15. HAFTANIN ERTELEME MAÇLARI – BUGÜN – 14.00
Cevizli Anadolu
İstanbul Siirt
Arslanbey GB.
Doğantepespor
Ortaköyspor
Değirmender
3 NİSAN
Doğantepespor
İstanbul Siirt
Kartal Bulvar
Yuvacıkspor
Cevizli Anadolu
Değirmendere
Arslanbey GB
Nişantaşıspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.