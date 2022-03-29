Haydar Akar Kartepe’de muhtarlarla buluştu

Kocaeli programına Derince Muhtarlar Derneği ile başlayan Akar ardından Karamürsel’e geçti. CHP Karamürsel İlçe Örgütünün yeni başkanı Anıl Aksu, ve ilçe yönetimi ile bir araya gelen TBMM Başkan Vekili, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar buradan da Kartepe’ye geçerek CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimini ziyaret etti.

Akar ve Merttürk sonrasın da birlikte Kartepe Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek mahallelerin ve muhtarların sorunlarını dinlediler. Muhtarlar Derneği ziyaretine CHP Kartepe Yönetim Kurulu Üyeleri Ülkü Keskin, İsmail Akbal ile birlikte Kartepe Belediye Meclis Üyeleri Hasan Bayrak, Sabri Soyer, Özlem Çankaya, Esat Alioğlu, Yakup Kalmuk da eşlik etti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Mahallenin sorunlarına sahip çıkan ve bu sorunların çözülmesi adına çalışan muhtarlara verdikleri çaba dolayısıyla teşekkür eden TBMM Başkan Vekili Haydar Akar konuşmasında muhtarların önemine değindi. Akar; “Muhtarlık görevi çok kadim bir iş ve tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Halkımız yapılmasını istedikleri hizmetleri muhtarlarımıza iletiyor. Muhtarlarımız da girişimlerle mahallelerinin ihtiyacı olan hizmetin halka ulaşmasında köprü görevi yapıyor. Biliriz ki vatandaşlarımızın mahallelerinde bir ihtiyaç olduğunda kapısını çaldığı ilk kurum muhtarlık kurumudur. Biz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan muhtarlarımızla her zaman el ele gönül gönüne yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Her zaman yanınızdayız” dedi.

“MUHTARLARIMIZ BİZİM PUSULAMIZ”

Kırsal Mahalle konusuna değinen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk konuşmasında; “Kıymetli muhtarlarımızın Kartepemiz için harcadığı emek yadsınamaz. Onlar bizim pusulamız. Kartepemiz söz konusu olduğunda ortak paydalarımızda buluşabiliyoruz. Kırsal Mahalle ile ilgili de muhtarlarımızın fikri bizim için önemli. Kartepemiz’e güzel ve yaşanabilir bir gelecek planlıyorsak bunun doğayı ve tarımı yaşatmaktan geçtiğini bilmeliyiz. Bu bağlamda da bu yönetmelik oldukça önemli. Biz konuyu Kartepe Meclisine taşıdık şimdi birlikte ne yapabilirizi konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

“DEVLET VE MİLLETİN HİZMETİNDEYİZ”

Ziyaretten durduğu memnuniyeti dile getiren Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ise; “Mahalle ve köy muhtarları kamu adına görev yapmaktadır. Devlet ve milletin hizmetindedir. Muhtarlık yetkiler çerçevesinde millet ile devlet arasında köprü vazifesi kurmaktır. Biz de bu doğrultuda hareket ediyor ve tüm bileşenlerimiz ile hareket ederek Kartepemiz için en hayırlısını yapmak adına çaba sarf ediyoruz. Bu ziyaret de bizim için kıymetli. Ziyaretlerinden dolayı Sayın TBMM Başkan Vekilimiz Haydar Akar, İlçe Başkanımız Nilay Merttürk nezdinde tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi