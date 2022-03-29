Kartepe'de 4+1 140 m² dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, - Ada, 6157 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, Kocakırma Mevkii, (Çatı piyesli mesken) 6 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmazEmekevler merkezde Özdilek AVM yakınında yoğun konut yapılaşmasının olduğu bölgededir. D-100 Karayoluna ve Özdilek AVM ye 200 metre, Cengiz Topel Havalimanına 3 km, İzmit Şehir Merkezine 10 km mesafededir.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.