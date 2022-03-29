Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Sopalı mahallesi, 1353 parsel, C.3 Blok, 2. Kat, 6 bağımsız bölüm numaralı, 1/40 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgededir, Derince merkeze yakın konumdadır. Daire 120 m2 alana sahip, 3 oda+salon+mutfak+banyo ve wc'den oluşmaktadır, oldukça yıpranmış durumdadır. Konut alanında kalır, 3 kat inşaat izni vardır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...