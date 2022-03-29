29 Mar 2022 - 12:45- Gündem G: 29 Mar 2022 - 12:48

Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık
Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık mask

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Sopalı mahallesi, 1353 parsel, C.3 Blok, 2. Kat, 6 bağımsız bölüm numaralı, 1/40 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgededir, Derince merkeze yakın konumdadır. Daire 120 m2 alana sahip, 3 oda+salon+mutfak+banyo ve wc'den oluşmaktadır, oldukça yıpranmış durumdadır. Konut alanında kalır, 3 kat inşaat izni vardır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

29 Mar 2022 - 12:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.315 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor mask
KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor
Gölkay park yeni nesil yaşam alanı yapım işi ihale edilecek mask
Gölkay park yeni nesil yaşam alanı yapım işi ihale edilecek
Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık mask
Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık
İzmit Belediyesinin küçükbaş hayvan desteğinde hak sahipleri noter huzurunda kurayla belli oldu mask
İzmit Belediyesinin küçükbaş hayvan desteğinde hak sahipleri noter huzurunda kurayla belli oldu
Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi     mask
Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi    
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi mask
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL