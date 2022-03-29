Kocaeli ili, Derince ilçesi, Sopalı mahallesi, 1353 parsel, C.3 Blok, 2. Kat, 6 bağımsız bölüm numaralı, 1/40 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, yapılaşmanın yoğun olduğu bölgededir, Derince merkeze yakın konumdadır. Daire 120 m2 alana sahip, 3 oda+salon+mutfak+banyo ve wc'den oluşmaktadır, oldukça yıpranmış durumdadır. Konut alanında kalır, 3 kat inşaat izni vardır.
29 Mar 2022 - 12:45- Gündem Güncelleme: 29 Mar 2022 - 12:48
Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.