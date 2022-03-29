KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor

Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Şef İsmet Ünsal yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yine muhteşem bir konsere imza attı.

Akademi ve idari personel ile öğrencilerden oluşan Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 2022 yılına hızlı bir giriş yaptı. Pandemi ardından üçüncü konserini veren koro bu yıl ise Bursa’da düzenlediği konser ardından ikinci konserini gerçekleştirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, daire başkanları müdürler, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, yurdumuzun dört bir yöresinden birbirinden değerli türküler seslendirildi. Solo ve koro olarak seslendirilen türkülerde son türküye ise protokol üyeleri de eşlik etti.

Konser sonunda Şef İsmet Ünsal’a çiçek takdim eden ve bu güzel konser için teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mevlana’nın bir sözünü hatırlatarak, “’Her gün bir yerden göçmek ne iyi, Her gün bir yere konmak ne güzel, Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş, Dün dünle kaldı cancağızım, Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım.’ Bugün güzel şeyler söylediler. Bizleri eski günlerimize, özlemlerimize, türkülerimize götürdüler. Buram buram; sevgi, saygı, muhabbetle buluşturdular. Tekrardan bu güzelliklerle buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sadece üniversitemizde değil, hem kentimizin hem de yurdumuzun birçok bölgesinde konserler veren Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 17-18 Mayıs tarihlerinde Üniversitemizde düzenlenecek olan “Halk Oyunları ve Halk Müziği Konseri” için de çalışmalarına devam ediyor.