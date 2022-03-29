29 Mar 2022 - 12:53- Gündem G: 29 Mar 2022 - 12:55

KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor

Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu, pandemi ardından verdiği konserlere bir yenisini daha ekledi.
KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor mask

Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Şef İsmet Ünsal yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yine muhteşem bir konsere imza attı.

Akademi ve idari personel ile öğrencilerden oluşan Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 2022 yılına hızlı bir giriş yaptı. Pandemi ardından üçüncü konserini veren koro bu yıl ise Bursa’da düzenlediği konser ardından ikinci konserini gerçekleştirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, daire başkanları müdürler, akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, yurdumuzun dört bir yöresinden birbirinden değerli türküler seslendirildi. Solo ve koro olarak seslendirilen türkülerde son türküye ise protokol üyeleri de eşlik etti.

Konser sonunda Şef İsmet Ünsal’a çiçek takdim eden ve bu güzel konser için teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mevlana’nın bir sözünü hatırlatarak, “’Her gün bir yerden göçmek ne iyi, Her gün bir yere konmak ne güzel, Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş, Dün dünle kaldı cancağızım, Bugün yeni bir şeyler söylemek lazım.’ Bugün güzel şeyler söylediler. Bizleri eski günlerimize, özlemlerimize, türkülerimize götürdüler. Buram buram; sevgi, saygı, muhabbetle buluşturdular. Tekrardan bu güzelliklerle buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Sadece üniversitemizde değil, hem kentimizin hem de yurdumuzun birçok bölgesinde konserler veren Kocaeli Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, 17-18 Mayıs tarihlerinde Üniversitemizde düzenlenecek olan “Halk Oyunları ve Halk Müziği Konseri” için de çalışmalarına devam ediyor.

29 Mar 2022 - 12:53 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.522.315 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor mask
KOÜ THM rüzgarı esmeye devam ediyor
Gölkay park yeni nesil yaşam alanı yapım işi ihale edilecek mask
Gölkay park yeni nesil yaşam alanı yapım işi ihale edilecek
Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık mask
Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık
İzmit Belediyesinin küçükbaş hayvan desteğinde hak sahipleri noter huzurunda kurayla belli oldu mask
İzmit Belediyesinin küçükbaş hayvan desteğinde hak sahipleri noter huzurunda kurayla belli oldu
Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi     mask
Dilovası’nda sıra gecesine büyük ilgi    
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi mask
Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta  Nebihoca Köyü’nde gerçekleştirildi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL