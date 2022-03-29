BAL’da kader günü! Gölcük - Gebze

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta Gölcükspor ile Gebzespor kader maçına çıkıyor. Erteleme maçı bugün saat 14.00’te başlayacak ve Gölcük Şirinköy Stadı’nda oynanacak.
GEBZE ŞAMPİYONLUK İSTİYORSA KAZANMAK ZORUNDA
Gölcükspor ve Gebzespor bugün (Çarşamba) erteleme maçında karşılaşacak. Bu maç öncesi Bir maçı eksik Gebzespor lider İstanbul Sinopspor’u 3 puan geriden takip ediyor. Menekşe’nin şampiyonluk iddiasının sürmesi için Gölcükspor’u mağlup etmekten başka çaresi bulunmuyor. Gebzespor son mücadelesinde Çayırovaspor’a oldukça zorlanmıştı. Bu maçın 86. dakikasına kadar maçı 1-0 geride götüren Gebze ekibi 86 ve 90. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup edip umudunu korudu.
GÖLCÜK İŞİ SIKI TUTACAK
Gölcükspor’un da maçı kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Kırmızı siyahlıların öncelikli hedefi il sıralamasında son 2’ye kalmamak, ardından en iyi 2 Kocaeli takımı arasına girerek ligi amorti etmek. Karamürsel’in son maçında farklı Kullar yenilgisi Gölcük’ün elini biraz olsun rahatlasa da kırmızı siyahlılar fark 5 puan olmasına rağmen işini sağlamlaştırmak istiyor ve baraj maçı stresi yaşamak istemiyor. Gölcükspor yönetimi Şirinköy Stadı’ndaki maçta taraftarlarından destek bekliyor. Son maçında İnkilapspor’u 1-0 mağlup eden Gölcük ekibi son iki maçında Gazi Mahallesi’ni konuk edecek ve sezonu Alemdağ deplasmanı ile tamamlayacak.
KARAMÜRSEL’İN İŞİ HAYLİ ZOR
Gebze ve Gazi Mahallesi yenilgileri, İnkilap beraberliği sonrası hedeften kopan Kullar, çarşamba mesaisinde Alemdağ’ı konuk edecek. Kullar’ın da hedefi, Gölcükspor’un hedefi ile aynı. Öncelikli olarak son iki Kocaeli takımı arasında yer almamak, ardından en iyi 2 Kocaeli takımı içinde kalıp BAL’da kalmak. Son maçında Gebze’ye ecel terleri döktüren Çayırova ise Karamürsel’e konuk olacak. Çayırova ekibi daha önceden ligden düşmüştü. Karamürsel’in ise son 3 maçını kazanıp Kullar ve Gölcük’ün takılmasını beklemekten başka çaresi bulunmuyor.
BİLGİ
Not: Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta 5 Kocaeli takımı yer alıyor. Statüye göre sezon sonundaki il sıralamasında son 2 iki sırada yer alan takımlar Süper Amatör Lig’e düşecek. Üçüncü sıradaki takım baraj maçına çıkacak, ilk iki sıradaki takım ise ligi amorti edecek. Eğer bir takım 3. Lig’e yükselirse (En yakın takım Gebze) o zaman üçüncü sıradaki takımın baraj maçı oynamasına gerek kalmayacak.
BAL 7. BÖLGE 3. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
İstanbul Sinop
16
12
2
2
27
9
38
2.
Gebzespor
15
11
2
2
28
13
35
3.
Kullar 1975
15
8
4
3
26
12
28
4.
Gölcükspor
15
8
3
4
24
12
27
5.
Gazi Mahallesi
16
6
5
5
20
21
23
6.
Karamürsel
15
6
4
5
21
16
22
7.
Çayırova
15
4
5
6
19
17
17
8.
Alemdağ
15
4
1
10
16
29
13
9.
İnkılapspor
16
1
3
12
9
32
6
10.
Irmakspor
16
1
3
12
10
39
6
GÜNÜN MAÇLARI – 14.00
Gölcükspor
Gebzespor
Karamürsel
Çayırova
Kullarspor
Alemdağ
3 NİSAN - 14.00
Gebzespor
İnkılapspor
Gölcükspor
Gazi Mahallesi
İstanbul Sinop
Alemdağspor
Irmakspor
Karamürsel
Çayırovaspor
Kullarspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.