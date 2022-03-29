BAL’da kader günü! Gölcük - Gebze

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta Gölcükspor ile Gebzespor kader maçına çıkıyor. Erteleme maçı bugün saat 14.00’te başlayacak ve Gölcük Şirinköy Stadı’nda oynanacak.

GEBZE ŞAMPİYONLUK İSTİYORSA KAZANMAK ZORUNDA

Gölcükspor ve Gebzespor bugün (Çarşamba) erteleme maçında karşılaşacak. Bu maç öncesi Bir maçı eksik Gebzespor lider İstanbul Sinopspor’u 3 puan geriden takip ediyor. Menekşe’nin şampiyonluk iddiasının sürmesi için Gölcükspor’u mağlup etmekten başka çaresi bulunmuyor. Gebzespor son mücadelesinde Çayırovaspor’a oldukça zorlanmıştı. Bu maçın 86. dakikasına kadar maçı 1-0 geride götüren Gebze ekibi 86 ve 90. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup edip umudunu korudu.

GÖLCÜK İŞİ SIKI TUTACAK

Gölcükspor’un da maçı kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor. Kırmızı siyahlıların öncelikli hedefi il sıralamasında son 2’ye kalmamak, ardından en iyi 2 Kocaeli takımı arasına girerek ligi amorti etmek. Karamürsel’in son maçında farklı Kullar yenilgisi Gölcük’ün elini biraz olsun rahatlasa da kırmızı siyahlılar fark 5 puan olmasına rağmen işini sağlamlaştırmak istiyor ve baraj maçı stresi yaşamak istemiyor. Gölcükspor yönetimi Şirinköy Stadı’ndaki maçta taraftarlarından destek bekliyor. Son maçında İnkilapspor’u 1-0 mağlup eden Gölcük ekibi son iki maçında Gazi Mahallesi’ni konuk edecek ve sezonu Alemdağ deplasmanı ile tamamlayacak.

KARAMÜRSEL’İN İŞİ HAYLİ ZOR

Gebze ve Gazi Mahallesi yenilgileri, İnkilap beraberliği sonrası hedeften kopan Kullar, çarşamba mesaisinde Alemdağ’ı konuk edecek. Kullar’ın da hedefi, Gölcükspor’un hedefi ile aynı. Öncelikli olarak son iki Kocaeli takımı arasında yer almamak, ardından en iyi 2 Kocaeli takımı içinde kalıp BAL’da kalmak. Son maçında Gebze’ye ecel terleri döktüren Çayırova ise Karamürsel’e konuk olacak. Çayırova ekibi daha önceden ligden düşmüştü. Karamürsel’in ise son 3 maçını kazanıp Kullar ve Gölcük’ün takılmasını beklemekten başka çaresi bulunmuyor.

BİLGİ

Not: Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta 5 Kocaeli takımı yer alıyor. Statüye göre sezon sonundaki il sıralamasında son 2 iki sırada yer alan takımlar Süper Amatör Lig’e düşecek. Üçüncü sıradaki takım baraj maçına çıkacak, ilk iki sıradaki takım ise ligi amorti edecek. Eğer bir takım 3. Lig’e yükselirse (En yakın takım Gebze) o zaman üçüncü sıradaki takımın baraj maçı oynamasına gerek kalmayacak.

BAL 7. BÖLGE 3. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

İstanbul Sinop

16

12

2

2

27

9

38

2.

Gebzespor

15

11

2

2

28

13

35

3.

Kullar 1975

15

8

4

3

26

12

28

4.

Gölcükspor

15

8

3

4

24

12

27

5.

Gazi Mahallesi

16

6

5

5

20

21

23

6.

Karamürsel

15

6

4

5

21

16

22

7.

Çayırova

15

4

5

6

19

17

17

8.

Alemdağ

15

4

1

10

16

29

13

9.

İnkılapspor

16

1

3

12

9

32

6

10.

Irmakspor

16

1

3

12

10

39

6



GÜNÜN MAÇLARI – 14.00

Gölcükspor

Gebzespor

Karamürsel

Çayırova

Kullarspor

Alemdağ



3 NİSAN - 14.00

Gebzespor

İnkılapspor

Gölcükspor

Gazi Mahallesi

İstanbul Sinop

Alemdağspor

Irmakspor

Karamürsel

Çayırovaspor

Kullarspor

