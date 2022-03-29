90 dakika boyunca agresif, inançlı ve kararlı olmalıyız

Kocaelispor’da Denizlispor maçının hazırlıkları tüm hızı ile sürüyor. Yeşil siyahlılar 6 puanlık maça hiç olmadığı kadar konsantre hazırlanıyor. Takımdan eksik futbolcu bulunmazken pazar günkü maçta sezonun en kalabalık taraftar sayısına da ulaşılması hedefleniyor.

GELİRLERİ SMA HASTASI BARKIN’A

Gelirlerinin SMA hastası Barkın’a bağışlanacağı Kocaelispor – Denizlispor maçı öncesi yeşil siyahlılar kritik mücadelede son derece konsantre şekilde hazırlanıyor. Hafta sonunu Kocaeli Stadı’nda çift kale maçla geçen ve 1 günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Kocaelispor’da eksik bulunmuyor. 33 puanla ateşi yakından hisseden ekibimiz pazar günü Kocaeli Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak olan maçta 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

MUHTEMEL 11

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Denizli maçına da agresif bir oyunla başlaması bekleniyor. Kalede İsmet ya da Korcan arasındaki tercih netleşmiş değil. Savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum, Musa dizilişi bekleniyor. Önlerinde Mandjeck, İlyas Kubilay, sağda Benhur, solda Pereira, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahaya çıkılacağı düşünülüyor.

DENİZLİ 1 AYDIR TOPA DEĞMİYOR

Denizli ekibinde ise iki İzmitli futbolcu Muhammed Özkal ve Hakan Cinemre de forma giyiyor. 30 puandaki renktaş son 4 maçının 3’ünü kazandı. Kar arası, Milli maç arası ve bay haftası derken Denizlispor tam 1 ay sonra topa dokunmuş olacak. Denizli ekibi kalan zorlu maçlar öncesi İzmit’ten en kötü 1 puanla dönmek istiyor. Denizli temsilcisi bu sezon oynadığı 14 deplasman maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 de yenilgi ile 13 puan topladı. Kocaelispor ise iç sahada 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik 5 yenilgi sonrası 22 puan topladı.