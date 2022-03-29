29 Mar 2022 - 12:58- Gündem G: 29 Mar 2022 - 12:59

Büyükşehir'de şube müdürü görevi bıraktı

Büyükşehir Belediyesi'nde Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammed Feyzi Karabıyık görevini bıraktığını açıkladı
Büyükşehir'de şube müdürü görevi bıraktı mask

8 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammed Feyzi Karabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını duyurdu.

Karabıyık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"8 yıl evvel şahsıma emanet edilen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevimi iade etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte sabırla bana destek olan aileme, bana görevi teslim eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın’a, emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarıma ve hayvan dostu gönüllülerine teşekkür ederim."

29 Mar 2022 - 12:58 - Gündem

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