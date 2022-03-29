Büyükşehir'de şube müdürü görevi bıraktı

8 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Muhammed Feyzi Karabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevi bıraktığını duyurdu.
Karabıyık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"8 yıl evvel şahsıma emanet edilen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevimi iade etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte sabırla bana destek olan aileme, bana görevi teslim eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tahir Büyükakın’a, emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarıma ve hayvan dostu gönüllülerine teşekkür ederim."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.