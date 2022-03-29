Hürriyet’ten, Pazarcılar Odası Başkanı Kumsar’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar’ı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan seçilen Ramazan Kumsar ve yönetimini tebrik eden Başkan Hürriyet, yeni dönemde başarılar diledi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Ziyarette Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Koordinatör Yaşar Kardaş, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Nurullah Özer, Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Eray Bodur eşlik etti. Başkan Kumsar, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.