Hürriyet’ten, Pazarcılar Odası Başkanı Kumsar’a hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar’ı ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan seçilen Ramazan Kumsar ve yönetimini tebrik eden Başkan Hürriyet, yeni dönemde başarılar diledi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyarette Başkan Hürriyet’e İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Sarıca, Koordinatör Yaşar Kardaş, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Nurullah Özer, Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Eray Bodur eşlik etti. Başkan Kumsar, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.