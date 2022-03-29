Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği kültür turlarına devam ediyor. “Gençlerle Geçmişe Yolculuk” adıyla hayat bulan buluşmada öğrenciler, ilimizde bulunan tarih koridorunda geçerek geçmişe adeta yolculuk yapıyor. Bu kapsamda son olarak Başiskele’de eğitim veren Şehit Ozan Özen Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencileri, bu tura katılarak Orhan Camii’nden başlayan ve Kocaeli Arkeoloji Müzesinde son bulan geziye katılarak kentimizin tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Yaklaşık iki saat süren tarih turunun ardından Meslek Dersleri Öğretmeni Asuman Özkaradeniz, bugünkü kültür turunun hem kendisi hem de öğrencileri arasından büyük fayda sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
29 Mar 2022 - 15:27- Kültür-Sanat Güncelleme: 29 Mar 2022 - 15:29
Gençlerle Geçmişi Yolculuk Başiskele öğrencileriyle devam etti
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Gençlerle Geçmiş Yolculuk” projesi gençleri tarihle buluşturmaya devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.