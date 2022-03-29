29 Mar 2022 - 15:29- Asayiş G: 29 Mar 2022 - 15:37

Servis minibüsü alev alev yandı

Çayırova'da servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Minibüsten yükselen alevler ve sürücünün panik anları ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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Yangın, dün akşam saatlerinde Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Minibüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüsün motor kısmındaki alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, yanan minibüsünü gören sürücünün panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

29 Mar 2022 - 15:29 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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