4 Temmuz Bursa’dan madalya bekliyor

Kocaeli’nde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği müsabakalarında Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Eymen Ertan birincilik alarak, Kocaeli’ni bölge şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

EZDİ GEÇTİ

25-28 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılan müsabakalarda Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Eymen Ertan serbest güreş dalında tüm rakiplerini yenerek birinci oldu. Madalyasını alan Ertan, Kocaeli ve Karamürsel’i, 1-3 Nisan’da Bursa ilinde yapılacak olan bölge şampiyonasında temsil edecek.

AKSOY’DAN HEP DESTEK

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Müdürü, Muammer Aksoy, ‘Başarılarından dolayı öğrencime, öğretmenlerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. İnşallah bölge şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonasında da başarılı olacağız’ dedi.