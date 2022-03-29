4 Temmuz Bursa’dan madalya bekliyor

Kocaeli’nde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği müsabakalarında Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Eymen Ertan birincilik alarak, Kocaeli’ni bölge şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.
EZDİ GEÇTİ
25-28 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılan müsabakalarda Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Eymen Ertan serbest güreş dalında tüm rakiplerini yenerek birinci oldu. Madalyasını alan Ertan, Kocaeli ve Karamürsel’i, 1-3 Nisan’da Bursa ilinde yapılacak olan bölge şampiyonasında temsil edecek.
AKSOY’DAN HEP DESTEK
Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Müdürü, Muammer Aksoy, ‘Başarılarından dolayı öğrencime, öğretmenlerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. İnşallah bölge şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonasında da başarılı olacağız’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.