Kartepe’nin yükselen yıldızı: Spor-Aktif

21-25 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu ögrencisi ve aynı zamanda Sporaktif Spor Kulübü sporcusu Dilara Temel,60 kg Sol kol kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak güzel bir başarıya imza attı
BAŞKAN GÜLER HEDEFLERİ ANLATTI
Bilek güreşi branşında daha önce Dünya beşincisi çıkarmayı başaran Sporaktif Spor kulübü, Taekwondo ve Geleneksel Türk Okçuluğu branşlarında da faaliyetlerine başladı.
Kulüp Başkanı Gülay Güler “Bizlere desteklerini esirgemeyen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferhat Dilek’e ve Okul müdürümüz Saffet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kulüp antrenörümüz Ercan Çelik'i ve sporcumuz Dilara Temel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kartepemize hayırlı olsun. Bu Gurur Hepimizin” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.