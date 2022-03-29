29 Mar 2022 - 17:05- Spor G: 29 Mar 2022 - 17:06

Kartepe’nin yükselen yıldızı: Spor-Aktif
Kartepe’nin yükselen yıldızı: Spor-Aktif mask

21-25 Mart 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen  Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi'nde Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu ögrencisi ve aynı zamanda Sporaktif Spor Kulübü sporcusu Dilara Temel,60 kg Sol kol kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak güzel bir başarıya imza attı

BAŞKAN GÜLER HEDEFLERİ ANLATTI

Bilek güreşi branşında daha önce Dünya beşincisi çıkarmayı başaran Sporaktif Spor kulübü, Taekwondo ve Geleneksel Türk Okçuluğu branşlarında da faaliyetlerine başladı. 

Kulüp Başkanı Gülay Güler “Bizlere desteklerini esirgemeyen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferhat Dilek’e ve Okul müdürümüz Saffet Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kulüp antrenörümüz Ercan Çelik'i ve sporcumuz Dilara Temel'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  Kartepemize hayırlı olsun. Bu Gurur Hepimizin” dedi.

29 Mar 2022 - 17:05 - Spor

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